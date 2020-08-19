Один из самых ловких "трештокеров" современного бокса Теофимо Лопес продолжает подогревать интерес к поединку с Василием Ломаченко. Теофимо снова наговорил много гадостей в адрес украинского боксера.

Американский боксер дал интервью журналу The Ring. Теофимо не постеснялся назвать Ломаченко "чертовой с*кой".

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"Пусть весь мир слышит, как я называю Лома чертовой с*кой. Он понимает, о чем я говорю. Мне плевать, что думают другие люди. Главное – работа в ринге, которую покажем мы с Ломаченко", – заявил Теофимо.

Я понимаю, что лезу ему в голову

Лопес отметил, что ему нравится, когда Ломаченко расстраивается. Он даже предположил, что украинец во время их боя нарушит правила и ударит ниже пояса.

Он думает, что является неприкосновенным. Когда Ломаченко прилетает точный удар, то он сильно расстраивается. Мне это нравится. Не удивлюсь, если Лома захочет ударить меня между ног. Я понимаю, что лезу ему в голову, когда обижаю его, а скоро буду еще и бить,

- сказал Лопес.

Вместе с тем, 23-летний американец убежден, что тренировочный процесс погубит Василия. Лопес решил, что Ломаченко прилагает слишком много усилий.

"Ломаченко думает, что легко победит меня, но надо посмотреть на ситуацию глубже. Он надрывает свой зад на тренировках. Мы с отцом давно говорим об этом – он перенапрягает свое тело. Я так не делаю никогда. Вспомним Ричарда Комми, убившего свое тело перед нашим боем. Мы знаем, каким был результат. Ломаченко погубит свое тело в этом тренировочном лагере", – резюмировал боксер.

Отношение Ломаченко к Лопесу

Украинский боксер спокойно относится к заявлениям Лопеса. Ломаченко в интервью LOMA Official TV заявил, что Лопес выполняет работу за двоих.

Василий имел в виду, что ему даже не приходится подогревать интерес к поединку, ведь это уже сделал Лопес.

Кроме того, украинец обещает дать ответ в ринге.

Ломаченко-Лопес: когда бой

WBC объявила, что поединок пройдет в сентябре. Промоутерская компания Top Rank, которая проведет шоу, заявила, что бой пройдет в октябре 2020 года.

По предварительной информации, бой запланирован на 17 октября. Боксеры вроде бы подписали контракт, хотя Лопес сопротивлялся, требуя больший гонорар.

На кону поединка Ломаченко и непобедимого Лопеса будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.