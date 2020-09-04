Ломаченко – Лопес: где смотреть онлайн бой за титулы WBC, WBA, WBO, IBF
Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко 17 октября проведет бой против американца Теофимо Лопеса. На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.
Бой состоится в ночь с 17 на 18 октября в США, пишет 24 канал. В Украине бой эксклюзивно покажет платформа Megogo.
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Начало трансляции боксерского шоу от промоутерской компании Top Rank запланировано на 4:00 утра по киевскому времени.
Для того, чтобы просмотреть бой на Megogo, нужно иметь подписку "Оптимальная" или "Максимальная".
Стоимость первой за один месяц составляет 97 гривен. Подписка "Максимальная" стоит 197 гривен в месяц. Новые пользователи MEGOGO могут получить тестовую подписку всего за одну гривну.
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Ломаченко – Лопес: главное о бое
32-летний Ломаченко предыдущий бой провел еще 31-го августа 2019 года. В Лондоне украинец одолел Люка Кэмпбелла и добавил к титулам чемпиона мира по версиям WBO и WBA – пояс WBC.
Однако Лопес в декабре нокаутировал Ричарда Комми и завладел титулом IBF.
Украинец и американец, которые сотрудничают с Top Rank, решили провести объединительный бой.
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Бой должен был состояться 30-го мая в США. Однако поединок вынужденно перенесли из-за пандемии COVID-19. Длительное время дату боя не могли согласовать из-за отсутствия возможности провести бой со зрителями на трибунах.
WBC официально объявила, что бой Ломаченко – Лопес пройдет в сентябре. В Top Rank поспешили заявить, что поединок состоится в октябре.
Однако 23-летний Теофимо Лопес длительное время отказывался подписывать контракт. Американца не устроил гонорар. В конце концов, боксеры вроде бы поставили подписи под контрактом.
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