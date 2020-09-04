Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко 17 октября проведет бой против американца Теофимо Лопеса. На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

Бой состоится в ночь с 17 на 18 октября в США, пишет 24 канал. В Украине бой эксклюзивно покажет платформа Megogo.

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Начало трансляции боксерского шоу от промоутерской компании Top Rank запланировано на 4:00 утра по киевскому времени.

Для того, чтобы просмотреть бой на Megogo, нужно иметь подписку "Оптимальная" или "Максимальная".

Стоимость первой за один месяц составляет 97 гривен. Подписка "Максимальная" стоит 197 гривен в месяц. Новые пользователи MEGOGO могут получить тестовую подписку всего за одну гривну.

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Ломаченко – Лопес: главное о бое

32-летний Ломаченко предыдущий бой провел еще 31-го августа 2019 года. В Лондоне украинец одолел Люка Кэмпбелла и добавил к титулам чемпиона мира по версиям WBO и WBA – пояс WBC.

Однако Лопес в декабре нокаутировал Ричарда Комми и завладел титулом IBF.

Украинец и американец, которые сотрудничают с Top Rank, решили провести объединительный бой.

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Бой должен был состояться 30-го мая в США. Однако поединок вынужденно перенесли из-за пандемии COVID-19. Длительное время дату боя не могли согласовать из-за отсутствия возможности провести бой со зрителями на трибунах.

WBC официально объявила, что бой Ломаченко – Лопес пройдет в сентябре. В Top Rank поспешили заявить, что поединок состоится в октябре.

Однако 23-летний Теофимо Лопес длительное время отказывался подписывать контракт. Американца не устроил гонорар. В конце концов, боксеры вроде бы поставили подписи под контрактом.

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