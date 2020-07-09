Ломаченко – Лопес: поединок переносят несмотря на официальную дату WBC
Поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом официально подтвержден. Встреча состоится осенью 2020 года. Боксеры встретятся в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
На кону поединка будут стоять титулы WBC, WBA, WBO, которыми владеет Ломаченко, и пояс IBF, который принадлежит Лопесу. Об этом сообщает WBC.
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Точную дату поединка боя между Ломаченко и Лопесом, который должен был состояться 30 мая, WBC еще не сообщает. Также точно не известно, где пройдет встреча.
В WBC заявляли, что встреча боксеров пройдет в сентябре. Но поединок перенесут на октябрь
Промоутер Top Rank Боб Арум заявил, что бой пройдет 3 октября. Об этом сообщает Boxing Scene.
"Мы планировали устроить бой Ломаченко – Лопес 19 сентября. Это была наша рабочая дата. Но теперь мы хотим устроить этот поединок на pay-per-view, а значит новая дата – 3 октября", – заявил Арум.
Что такое pay-per-view?Один из видов сервиса платного телевидения, с помощью которого абонент телевизионного провайдера может приобрести частную трансляцию определенного события, которое проходит в прямом эфире.
Также Арум выразил надежду, что поединок посетят от 2000 до 2500 человек.
Для обоих боксеров, которые сотрудничают с промоутерской компанией Top Rank, это первый бой в 2020 году.
- Ломаченко в последний раз выходил на ринг еще 31 августа 2019 года. В Лондоне украинец решением судей победил Люка Кэмпбелла и завоевал титул WBC.
- Теофимо Лопес 15 декабря 2019 года легко победил чемпиона мира по версии IBF Ричарда Комми. Теофимо нокаутировал соперника уже во втором раунде.
- Если Ломаченко победит, то станет абсолютным чемпионом мира по боксу в легком весе. Василий может стать только вторым украинцем, который получил такой титул. До этого абсолютным чемпионом мира по боксу был Александр Усик в первом тяжелом весе.
Что известно о Лопесе?
22-летний боксер провел на профессиональном ринге 15 поединков и все выиграл. В активе Лопеса 12 нокаутов.
Как любитель, Теофимо провел 170 боев, выиграв 150. По версии авторитетного боксерского журнала The Ring Лопес "Самый перспективный боксер" 2018. Ломаченко получил это звание в 2013 году.
В 2016 году Лопес поехал на Олимпиаду в Бразилию от сборной Гондураса. Лопес выступал в легком весе (57-60 кг) и проиграл в 1/32 финала французу Софьяну Умиа.