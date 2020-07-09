Поединок между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом официально подтвержден. Встреча состоится осенью 2020 года. Боксеры встретятся в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

На кону поединка будут стоять титулы WBC, WBA, WBO, которыми владеет Ломаченко, и пояс IBF, который принадлежит Лопесу. Об этом сообщает WBC.

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Точную дату поединка боя между Ломаченко и Лопесом, который должен был состояться 30 мая, WBC еще не сообщает. Также точно не известно, где пройдет встреча.

В WBC заявляли, что встреча боксеров пройдет в сентябре. Но поединок перенесут на октябрь

Промоутер Top Rank Боб Арум заявил, что бой пройдет 3 октября. Об этом сообщает Boxing Scene.

"Мы планировали устроить бой Ломаченко – Лопес 19 сентября. Это была наша рабочая дата. Но теперь мы хотим устроить этот поединок на pay-per-view, а значит новая дата – 3 октября", – заявил Арум.

Что такое pay-per-view? Один из видов сервиса платного телевидения, с помощью которого абонент телевизионного провайдера может приобрести частную трансляцию определенного события, которое проходит в прямом эфире.

Также Арум выразил надежду, что поединок посетят от 2000 до 2500 человек.

Для обоих боксеров, которые сотрудничают с промоутерской компанией Top Rank, это первый бой в 2020 году.

Ломаченко в последний раз выходил на ринг еще 31 августа 2019 года. В Лондоне украинец решением судей победил Люка Кэмпбелла и завоевал титул WBC.

Теофимо Лопес 15 декабря 2019 года легко победил чемпиона мира по версии IBF Ричарда Комми. Теофимо нокаутировал соперника уже во втором раунде.

Если Ломаченко победит, то станет абсолютным чемпионом мира по боксу в легком весе. Василий может стать только вторым украинцем, который получил такой титул. До этого абсолютным чемпионом мира по боксу был Александр Усик в первом тяжелом весе.

Что известно о Лопесе?

22-летний боксер провел на профессиональном ринге 15 поединков и все выиграл. В активе Лопеса 12 нокаутов.

Как любитель, Теофимо провел 170 боев, выиграв 150. По версии авторитетного боксерского журнала The Ring Лопес "Самый перспективный боксер" 2018. Ломаченко получил это звание в 2013 году.

В 2016 году Лопес поехал на Олимпиаду в Бразилию от сборной Гондураса. Лопес выступал в легком весе (57-60 кг) и проиграл в 1/32 финала французу Софьяну Умиа.