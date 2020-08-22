Все меньше дней осталось до одного из самых ожидаемых поединков 2020 года. Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO Василий Ломаченко в октябре попытается объединить титулы в поединке с обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом.

За чуть более чем месяц до поединка появилось промо противостояния Ломаченко и Лопеса. Об этом сообщает 24 канал.

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Промо поединка Ломаченко – Лопес появилось на инстаграм-странице lomus_official. Это общая страница Василий Ломаченко и Александра Усика.

Смотрите промо боя Ломаченко-Лопес

Когда бой Ломаченко-Лопес

Недавно WBC, титулом которой владеет Ломаченко, объявила, что поединок между боксерами пройдет в сентябре.

Та промоутерская компания Top Rank, что проведет шоу, поспешила заявить, что бой пройдет в октябре 2020 года.

По предварительной информации, бой запланирован на 17 октября. Боксеры вроде бы подписали контракт несмотря на то, что Лопес требовал больший гонорар.

На кону поединка Ломаченко и непобедимого Лопеса будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.