Російський боксер Сергій Ковальов розкритикував Теофімо Лопеса та його батька за словесні випади на адресу українця Василя Ломаченка. Ломаченко та Лопес 17-го жовтня зустрінуться у США та визначать абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Ковальов прокоментував дії сімейства Лопесів в інстаграмі. Відповідний коментар він залишив на сторінці свого менеджера Егіса Клімаса.

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Б#я, от же буде цікаво подивитися, як Лопес і його тато будуть кричати в один голос після поєдинку, що таким чином розкручували бій,

– написав Ковальов.



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Що відомо про словесні випади Лопесів

23-рчіний боксер та його батько і водночас тренер Теофімо Лопес-старший уже майже рік різко висловлюються на адресу Василя Ломаченка.

Лопес-старший розповідав, що Ломаченко зазнає швидкої поразки у поєдинку проти його сина Теофімо. Лопес-молодший не залишить і шансу для українця та покладе його на ринг протягом перших трьох раундів.

Батько боксера впевнений, що бій з українським боксером буде простіший, аніж з Річардом Коммі. Тоді Лопес брутально нокаутував суперника.

Теофімо Лопес назвав бій з Василем Ломаченком особистою справою. Також він переконаний у своїй перемозі.

Американець дозволив собі назвати Ломаченка "чортовою сук*ю" і припустив, що українець з відчаю під час їх бою порушить правила та вдарить нижче пояса.

Разом з тим, Лопес обіцяє настільки сильно побити Ломаченка, що той рік не повертатиметься у ринг.

Ломаченко – Лопес: головне про бій

Бій за звання абсолютного чемпіона світу запланований на 17 жовтня і повинен відбутися у MGM Grand у Лас-Вегасі (США).

Боксери підписали контракт попри те, що 23-річний Теофімо Лопес вимагав більший гонорар.

В Україні бій між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.