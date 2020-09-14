Російський боксер Ковальов наїхав на суперника Ломаченка
Російський боксер Сергій Ковальов розкритикував Теофімо Лопеса та його батька за словесні випади на адресу українця Василя Ломаченка. Ломаченко та Лопес 17-го жовтня зустрінуться у США та визначать абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Ковальов прокоментував дії сімейства Лопесів в інстаграмі. Відповідний коментар він залишив на сторінці свого менеджера Егіса Клімаса.
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Б#я, от же буде цікаво подивитися, як Лопес і його тато будуть кричати в один голос після поєдинку, що таким чином розкручували бій,
– написав Ковальов.
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Що відомо про словесні випади Лопесів
- 23-рчіний боксер та його батько і водночас тренер Теофімо Лопес-старший уже майже рік різко висловлюються на адресу Василя Ломаченка.
- Лопес-старший розповідав, що Ломаченко зазнає швидкої поразки у поєдинку проти його сина Теофімо. Лопес-молодший не залишить і шансу для українця та покладе його на ринг протягом перших трьох раундів.
- Батько боксера впевнений, що бій з українським боксером буде простіший, аніж з Річардом Коммі. Тоді Лопес брутально нокаутував суперника.
- Теофімо Лопес назвав бій з Василем Ломаченком особистою справою. Також він переконаний у своїй перемозі.
- Американець дозволив собі назвати Ломаченка "чортовою сук*ю" і припустив, що українець з відчаю під час їх бою порушить правила та вдарить нижче пояса.
- Разом з тим, Лопес обіцяє настільки сильно побити Ломаченка, що той рік не повертатиметься у ринг.
Ломаченко – Лопес: головне про бій
Бій за звання абсолютного чемпіона світу запланований на 17 жовтня і повинен відбутися у MGM Grand у Лас-Вегасі (США).
Боксери підписали контракт попри те, що 23-річний Теофімо Лопес вимагав більший гонорар.
В Україні бій між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.