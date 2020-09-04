Команда американца Теофимо Лопеса продолжает болтать перед поединком с Василием Ломаченко. Теофимо Лопес-старший, отец и тренер соперника Ломаченко заявил, что его сын уничтожит украинского боксера.

Отец Лопеса заявил, что Теофимо не уважает Ломаченко и хочет разбить украинского боксера. Об этом сообщает vRINGe.

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По словам Лопеса-тренера, Ломаченко не удастся удивить его сына в ринге.

"Мы собираемся разбить Ломаченко. Все осознают 17 октября, что сделали большую ошибку. Сын быстрее Ломаченко, хитрее его и сильнее. Так что у него есть все, чтобы размотать Лому. Тот привык побеждать, удивляя всех за счет всех этих штучек, которые он творит в ринге. Но моего сына этим не проймешь", – сказал Лопес-старший.

Тренер американца утверждает, что Теофимо побьет Ломаченко настолько сильно, что украинец не сможет выйти в ринг в течение года.

"Он будет просто раздавлен", – сказал Лопес.

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Поединок запланирован на 17 октября 2020 года. На кону будут пояса WBC, WBA, WBO, которыми владеет Ломаченко, и пояс IBF, который у Лопеса.

Бой должен был пройти еще в мае, однако был перенесен из-за карантина. Вероятно, поединок пройдет со зрителями.