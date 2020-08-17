Лопес-старший уверен, что для боя с Ломаченко Лопесу не понадобится прилагать много усилий. Американец легко и быстро положит украинца на ринг.

Своими мыслями о предстоящем поединке Лопес-старший поделился в комментарии для Tru School Sports.

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Самый легкий соперник для Лопеса

По словам тренера, он радуется, что бой против Ломаченко таки состоится. Он отметил, что люди, которые думали, что Теофимо не согласится на этот бой, вообще не разбираются в боксе.

Это самый легкий бой, который может провести мой сын. Чем лучше соперник, тем легче бой, это будут простые деньги. Теофимо гораздо лучше боксирует, чем Ломаченко,

– сказал наставник боксера.

Бой с Ломаченко будет проще, чем поединок против Комми из-за того, что у украинца атакующий стиль бокса. Он не уверен, удастся ли украинскому боксеру удержаться на ногах от мощных ударов его сына.

Отец также отметил, что у обоих боксеров одинаковое количество поединков, но Теофимо провел вдвое меньше раундов. У Ломаченко более 130, а у Лопеса – 60.

Не нужно говорить о бывших соперниках украинца, они были слишком слабыми для Ломаченко. Начало боя по его словам, должно быть удивительным. Лопес легко и быстро положит Ломаченко на ринг.

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