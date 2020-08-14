Ломаченко пожалеет, что согласился на бой: тренер Лопеса о предстоящем поединке
Лопес-старший рассказал, что Ломаченко потерпит быстрое поражение в поединке против его сына Теофимо. Лопес-младший не оставит и шанса для украинца и положит его на ринг в течение первых трех раундов.
Об этом он заявил в интервью для портала ESPN.
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По его словам, Теофимо даже не заметит Ломаченко на ринге и быстро завершит поединок.
Прогноз от тренера Лопеса – бой продолжится не более трех раундов.
Когда этот монстр продемонстрирует первый удар в сторону Ломаченко, тогда все увидят пораженную собаку без ног,
– заявил Лопес-старший.
Первый удар может изменить весь ход всего поединка. Отец Лопеса сказал, что Ломаченко еще пожалеет, что согласился на бой против Теофимо. Он убежден, что сын положит на ринг украинца. Никто в мире не предполагал, что Теофимо после 15 поединков может стать чемпионом мира, а потом сможет подраться с Василием Ломаченко.
Ломаченко – Лопес: детали сложных переговоров
- Впервые соперники должны были встретиться 30 мая в США, но бой был перенесен из-за карантина.
- Якобы Лопеса не устроил гонорар, который ему был предложен. Украинец согласился драться за 3,25 миллиона долларов, американцу предложили 1,2 миллиона долларов.
- Команда Лопеса заявила, если гонорар не увеличат, тогда они проведут бой с другим соперником. Пока переговоры велись, команда Ломаченко уже размышляла о другом сопернике, который бы мог заменить Лопеса.
- Стороны таки пришли к соглашению относительно поединка. Правда, планировавшаяся на 3 октября встреча состоится 17 октября.
- В итоге, гонорар Теофимо составит около 2 миллионов долларов. При этом изначально планировалось 1,25 миллиона. Сообщается, что гонорарный фонд на двух боксеров составит 4,7 миллиона. Украинец заработает за эту встречу около 2,7 миллиона долларов.