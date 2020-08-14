Лопес-старший рассказал, что Ломаченко потерпит быстрое поражение в поединке против его сына Теофимо. Лопес-младший не оставит и шанса для украинца и положит его на ринг в течение первых трех раундов.

Об этом он заявил в интервью для портала ESPN.

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По его словам, Теофимо даже не заметит Ломаченко на ринге и быстро завершит поединок.

Прогноз от тренера Лопеса – бой продолжится не более трех раундов.

Когда этот монстр продемонстрирует первый удар в сторону Ломаченко, тогда все увидят пораженную собаку без ног,

– заявил Лопес-старший.

Первый удар может изменить весь ход всего поединка. Отец Лопеса сказал, что Ломаченко еще пожалеет, что согласился на бой против Теофимо. Он убежден, что сын положит на ринг украинца. Никто в мире не предполагал, что Теофимо после 15 поединков может стать чемпионом мира, а потом сможет подраться с Василием Ломаченко.

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