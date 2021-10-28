Динамо и Шахтер стартовали в Кубке Украины

В рамках 1/8 финала Кубка Украины состоялось уже четыре матча. Путевки в 1/4 финала получили: Александрия, Ворскла, Динамо и Шахтер.

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Александрия первой вышла в четвертьфинал, выбив 26 октября Металлист 1925.

Три других путевки были разыграны 27 октября. Ворскла на классе разобралась с Вересом, у Динамо не было проблем с Мариуполем, а Шахтер выбил Черноморец.

Результаты 1/8 финала Кубка Украины

Допинговый скандал

Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) попала в скандал после расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA). В Украине манипулировали во время допинг-тестов.

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В отчете WADA говорится, что НАДЦ предупреждала заранее спортсменов о взятии допинг-проб, чем нарушила международный стандарт тестирования.

Еще одним нарушением стало то, что в НАДЦ некоторые пробы, взятые в соревновательный период, подписывали как взятые во внесоревновательный период (такие пробы проверяются на меньшее количество запрещенных веществ).

Это тоже нарушение стандартов, ведь дает возможность спортсменам с допингом избежать наказания. Позже повторная проверка проб украинцев не выявила следы допинга.

В ходе расследования были обнаружены потенциальные доказательства факта торговли эритропоэтином одним неназванным лицом.

На фоне скандала директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку.

Гвоздик готов вернуться в бокс

Бывший украинский боксер Александр Гвоздик может вернуться в профессиональный спорт. Гвоздик готов возобновить карьеру ради поединка с сильнейшим боксером мира Саулем Альваресом.

Это интересно Джошуа согласился на бой с Усиком в Украине.

Украинец заверил, что без раздумий вернется к тренировкам, если Альварес предложит ему бой.

Бой с Каннело был бы великим для меня. Послушайте, если бы он дал мне такую ​​возможность, то завтра я бы вернулся на ринг,

– сказал Гвоздик.

Альварес становился чемпионом мира в четырех весовых категориях, среди которых – полутяжелая. Именно в этом весе Александр Гвоздик владел титулом WBC.

Недавно журнал The Ring обновил рейтинг сильнейших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. В этом рейтинге Альварес является постоянным лидером.

Гвоздик объявил о завершении карьеры в 2020 году.