Динамо та Шахтар стартували у Кубку України

У рамках 1/8 фіналу Кубка України відбулося вже чотири матчі. Путівки до 1/4 фіналу здобули: Олександрія, Ворскла, Динамо та Шахтар.

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Олександрія першою вийшла у чвертьфінал, вибивши 26 жовтня Металіст 1925.

Натомість три інші путівки були розіграні 27 жовтня. Ворскла на класі розібралася з Вересом, Динамо не мало проблем з Маріуполем, а Шахтар вибив Чорноморець.

Результати 1/8 фіналу Кубка України

Допінговий скандал

Національна антидопінгова організація України (НАДЦ) потрапила в скандал після розслідування Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA). В Україні маніпулювали під час проведення допінг-тестів.

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У звіті WADA йдеться, що НАДЦ попереджала завчасно спортсменів про взяття допінг-проб, чим порушила міжнародний стандарт тестування.

Ще одним порушенням стало те, що в НАДЦ деякі проби, взяті в змагальний період, підписували як такі, які взяті в позазмагальний період (такі проби перевіряються на меншу кількість заборонених речовин).

Це теж є порушенням стандартів, адже дає можливість спортсменам з допінгом уникнути покарання. Пізніше повторна перевірка проб українців не виявила слідів допінгу.

Під час розслідування були виявлені потенційні докази факту торгівлі еритропоетином однією неназваною особою.

На фоні скандалу директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку.

Гвоздик готовий повернутися у бокс

Колишній український боксер Олександр Гвоздик може повернутися у професійний спорт. Гвоздик готовий відновити кар'єру заради поєдинку з найсильнішим боксером світу Саулем Альваресом.

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Українець запевнив, що без роздумів повернеться до тренувань, якщо Альварес запропонує йому бій.

Бій із Канело був би великим для мене. Послухайте, якби він дав мені таку можливість, то завтра я повернувся б на ринг,

– сказав Гвоздик.

Альварес ставав чемпіоном світу у чотирьох вагових категоріях, серед яких – напівважка. Саме у цій вазі Олександр Гвоздик володів титулом WBC.

Нещодавно журнал The Ring оновив рейтинг найсильніших боксерів світу незалежно від вагової категорії. У цьому рейтингу Альварес є незмінним лідером.

Гвоздик оголосив про завершення кар'єри у 2020 році.