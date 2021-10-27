Вопрос Украины рассмотрят 24 ноября
По словам Жданова, WADA "начнет процесс относительно соответствия Украины требованиям Антидопингового кодекса".
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"Это последствия грубого нарушения антидопингового законодательства руководством Национального антидопингового центра", – написал бывший министр молодежи и спорта Украины.
Жданов предположил, что скандал может привести к массовому отстранению украинских спортсменов от соревнований.
Это может привести к отстранению украинских спортсменов от международных соревнований,
– написал Жданов.
На фоне скандала директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку. И Жданов считает, что это вряд ли поможет Украине.
Он сообщил, что дело Украины, вероятно, рассмотрят 24 ноября в Париже.
"Отставка руководства НАДЦ вряд ли сможет погасить этот скандал.
Главная задача власти, и в частности Министерства молодежи и спорта, не на словах, а реальными делами обеспечить реализацию действенной и эффективной антидопинговой политики, начать трудный, но необходимый диалог с WADA, принять новую редакцию антидопингового закона, который соответствует международным требованиям и который лежит уже несколько лет под сукном в министерстве.
Скорее всего, украинский вопрос будет рассмотрен на заседании Исполнительного комитета WADA 24 ноября в Париже", – резюмировал экс-министр.
В чем обвиняют Украину
- В расследовании WADA "Геркулес" говорится, что Национальный антидопинговый центр Украины с 2012 года мог заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб. Это нарушение международных стандартов.
- НАДЦУ подозревают в том, что в 2021 году центр подал ложную информацию о по меньшей мере шести допинг-пробах.
- Одним из нарушений стало то, что в НАДЦ некоторые пробы, взятые в соревновательный период, подписывали как таковые, которые взяты во внесоревновательный период. Такие пробы проверяются на меньшее количество запрещенных веществ.
Текст публикации Игоря Жданова в Фейсбуке
Скорее всего, ВАДА начнет процесс относительно соответствия Украины требованиям антидопингового кодекса. Это последствия грубого нарушения антидопингового законодательства руководством Национального антидопингового центра.
Это может привести к отстранению украинских спортсменов от международных соревнований.
Отставка руководства НАДЦ вряд ли сможет погасить этот скандал.
Главная задача власти, и в частности Министерства молодежи и спорта, не на словах, а реальными делами обеспечить реализацию действенной и эффективной антидопинговой политики, начать трудный, но необходимый диалог с ВАДА, принять новую редакцию антидопингового закона, который соответствует международным требованиям и который лежит уже несколько лет под сукном в министерстве.
Скорее всего, украинский вопрос будет рассмотрен на заседании Исполнительного комитета ВАДА 24 ноября в Париже.