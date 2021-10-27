Победа на классе

Динамо было абсолютным фаворитом матча с Мариуполем, который проиграл 4 предыдущих поединка подряд. Киевляне уверенно вошли в матч и довольно быстро открыли счет.

Голу в ворота Мариуполя предшествовал острый момент у Леднева. Шкурин выкатил Богдану на 11 метров, но хавбек пробил в голкипера. Динамо заработало угловой, после которого отличился Вербич. Словенец удачно пробил головой.

Вербич забил за Динамо впервые с 28 ноября 2020 года.

После этого два момента имел Шапаренко: сначала Николай опасно пробил со штрафного, а затем нанес удар издалека. Турбаевский не без проблем справился с обоими выстрелами.

В середине тайма Динамо провело второй гол: Шабанов удачно отыграл на дальней стойке и переправил мяч в ворота. Недавно у Артема родилась дочь и футболист вместе с партнерами отпраздновал это событие после гола.

Второй тайм едва не стал формальностью: Динамо продолжило владеть мячом, но играло без особого энтузиазма. Преимущество "бело-синих" смог увеличивать Вербич, но его опасный удар отразил голкипер.

Мариуполь неожиданно вернул интригу в игру на 85 минуте: Очеретько не встретил сопротивления от Шабанова и из пределов штрафной "положил" мяч в угол ворот Дениса Бойко.

Динамо таки одержало победу, не потратив много сил, что не скажешь о нервах. "Бело-синим" и болельщикам киевлян пришлось поволноваться на последних минутах.

Столичный клуб присоединился к Александрии и Ворскле, которые первыми вышли в четвертьфинал Кубка Украины.

Мариуполь – Динамо видеообзор