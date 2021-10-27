Верес – Ворскла 1:3

Гол: Сергийчук, 90+3 (п) – Кане, 21, Пешич, 66, Яворский, 83

Удаление: Дахновский, 71( Верес)

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Ворскла – второй четвертьфиналист

Если Ворскла только стартовала в 1/8 финала Кубка Украины, то Вересу пришлось преодолеть стадию 1/16 финала. Подопечные Юрия Вирта выбили Оболонь.

Верес активно вошел в игру и имел два неплохих случая открыть счет. Сначала Геннадий Пасич оказался в штрафной Ворсклы и пробил по воротам Дмитрия Ризныка, но голкипер отбил мяч.

Впоследствии Ризнык намертво забрал мяч после удара Немчанинова головой. Голкипер остановил мяч на линии ворот.

Ворскла на 21 минуте реализовала свой едва ли не единственный момент в первом тайме. Руслан Степанюк вывел Кане один на один с Кичаком, и игрок Ворсклы переиграл вратаря.

До конца тайма хозяева имели еще несколько возможностей, чтобы сравнять счет, но Ворскла удержала преимущество.

После перерыва Ворскла начала играть в более содержательный футбол, и второй момент в тайме полтавчане воплотили в гол. Степанюк из пределов штрафной навесил на Пешича, который ударом головой поймал голкипера на противодвижении.

Шансы ровенчан на спасение стали мизерными на 71 минуте. Дахновский грубо сбил Ризныка, после чего получил прямое удаление. Верес остался в меньшинстве.

На 83 минут Ворскла забила в третий раз. Сергей Яворский отметился голом после подачи углового. Итоговый счет матча в компенсированное время установил Сергийчук, забив с пенальти – 3:1.

Верес – Ворскла видеообзор

Кроме Ворсклы, в 1/4 финала также сыграет Александрия. Интересно, что в матче против Ворсклы оборвалась серия Вереса. Ровенчане не проигрывали дома шесть матчей подряд.