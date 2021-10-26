Усик и Ломаченко в рейтинге P4P

34-летнему Усику удалось взобраться на второе место после яркой победы против Энтони Джошуа. В сентябре украинец избил британца и завладел чемпионскими поясами WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе.

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Интересно, что Усик – единственный представитель тяжелого веса в рейтинге The Ring. В десятку лучших не попали ни Джошуа, ни чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри, с которым украинец хочет провести бой.

Больше всего представителей в рейтинге у США – 3. В то же время Украина, Япония и Мексика имеют по два представителя. Кроме Усика, в рейтинг попал Василий Ломаченко.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях разместился на 9 месте. Неизменно возглавляет рейтинг P4P мексиканец Сауль Альварес.

Топ-10 боксеров P4P по версии The Ring

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Александр Усик (Украина)

3. Наойя Инуе (Япония)

4. Теренс Кроуфорд (США)

5. Джош Тейлор (Великобритания)

6. Эррол Спенс (США)

7. Теофімо Лопес (США)

8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)

9. Василий Ломаченко (Украина)

10. Казуто Иока (Япония)