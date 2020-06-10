Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик завершает карьеру. Это довольно неожиданное решение, ведь всего месяц назад он рассказывал о планах вернуть себе чемпионский титул, утраченный в 2019 году в бою с россиянином.

Гвоздик уходит из бокса

Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры. Сначала об этом написали в ESPN , а впоследствии издание tribuna.com сообщило, что получило подтверждение от самого боксера.

Только в мае Украинский боксер рассказывал о громких планах на бой с россиянином

Однако никаких объяснений или комментариев 33-летний Гвоздик не предоставил.

Напомним, последний бой боксер провел 19 октября 2019 – тогда он проиграл титул чемпиона WBC в полутяжелом весе россиянину Артуру Бетербиеву.

Коротко об Александре Гвоздике

Бронзовый призер Олимпиады 2012 года в Лондоне. Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Гвоздик проживает и США. Всего украинец провел 18 поединков и одержал 17 побед.

Единок поражения Александру в октябре 2019 нанес Артур Бетербиев.