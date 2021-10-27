Гвоздик: Бой с Канело был бы великим для меня
Мексиканец Альварес становился чемпионом мира в четырех весовых категориях, среди которых – полутяжелая. Именно в этом весе Александр Гвоздик обладал титулом WBC.
Кстати Последнее слово хотелось бы сказать не так, – Гвоздик снова намекнул на вероятное возвращение в бокс
Украинец заверил, что без раздумий вернется к тренировкам, если Альварес предложит ему бой.
Бой с Канело был бы великим для меня. Послушайте, если бы он дал мне такую возможность, то завтра я бы вернулся на ринг,
– сказал Гвоздик.
- Недавно журнал The Ring обновил рейтинг сильнейших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. В этом рейтинге Альварес является постоянным лидером.
- Предыдущий бой Канело провел против Билли Джо Сондерса. Мексиканец объединил титулы чемпиона мира WBO, WBC, WBA во втором среднем весе.
Гвоздик завершил карьеру: главное
Гвоздик объявил о завершении карьеры в 2020 году. Украинец решил заняться бизнесом.
Последний поединок Александр провел осенью 2019 года. В США он проиграл титул WBC россиянину Артуру Бетербиеву.
В активе Гвоздика 17 побед в 18 поединках на профессиональном ринге. Александр – бронзовый призер Олимпийских игр-2012.