Джошуа: это была последняя опция, что я поеду в Украину

Джошуа заявил, что о месте боя с Усиком лучше спрашивать его промоутеров. Впрочем, Энтони заверил, что готов встретиться с Александром в Украине.

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На самом деле я поехал бы в Украину, если нужно. Это была последняя опция, что я поеду в Украину,

– заявил британец.

Вместе с тем, Джошуа рассказал, что место боя зависит от Усика, ведь украинец удерживает титулы чемпиона мира. Энтони обещает вернуть себе пояса.

"Но поскольку Усик – чемпион, то вам надо спрашивать его, потому что, видимо, он хочет максимизировать свой последний заработок. Потому что я иду за этими поясами, парень. Усик, ты увидишь другую энергию, другой дух соперника. Я приеду побеждать", – резюмировал британец.

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