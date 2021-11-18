Как Петраков возглавил сборную

Сборная Украины 1-го августа 2021 года осталась без главного тренера. Андрей Шевченко неожиданно для всех объявил об окончании контракта с УАФ. Это при том, что за год до того стороны объявили о сделке до конца ЧМ-2022.

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Оказалось, что долгосрочное соглашение между Шевченко и УАФ было "разбито" на две части. Стороны так и не договорились о его продолжении и Шевченко с неприятным скандалом покинул национальную команду.

УАФ долгое время искала нового наставника. Главным претендентом был Сергей Ребров, который летом 2021-го возглавил Аль-Айн из ОАЭ. В УАФ хотели переманить Реброва.

Экс-тренер Динамо вроде бы не был против возглавить "сине-желтых", но в Аль-Айне справедливо отказались отпускать нового тренера. В итоге за 2 недели до официального матча против Казахстана в отборе на ЧМ-2022 УАФ представила Петракова.

Информация о назначении Петракова и.о. главного тренера сборной появилась ночью, когда большинство людей спит. Почему УАФ не сделала это днем или утром – неизвестно. Так же неизвестно, для кого эта информация была ночью...

Петраков не смог объявить свою первую заявку в сборной Украины на сентябрьские поединки. Футболистов в национальную команду касательно назначения Петракова вызвали Олег Блохин и Алексей Михайличенко, которые вместе возглавили Комитет национальных сборных.

Результаты сборной Петракова

Во главе сборной Украины Петраков провел 5 официальных матчей и 2 товарищеских. В его активе две победы и 5 ничейных результатов. С Петраковым сборная не проиграла ни одного матча.

Дебютный матч Петракова в сборной Украины состоялся 1-го сентября против Казахстана. Украинской сборной было важно одержать победу, чтобы сохранить надежды на первое место в группе или увеличить шансы на раунд плей-офф.

В дебюте игры "сине-желтые" открыли счет, после чего неожиданно пропустили в середине второго тайма. В конце матча любимец Петракова по сборной U-20 Даниил Сикан, казалось, вырвал победу. Но Казахстан во второй раз сравнял счет и свел матч к ничьей.

Прижатая к стене сборная Украины не имела права проигрывать Франции в домашнем поединке. Николай Шапаренко вывел "сине-желтых" вперед в конце тайма. Но добить "разобранных" французов (до игры с Украиной французы имели серию без побед в 5 матчах) мы не смогли. Чемпионы мира свели матч к ничьей.

Украина – Франция видеообзор матча в Киеве

Третья подряд ничья Петракова во главе сборной произошла в сентябре в товарищеской игре против Чехии.

Петракова приглашали в сборную прежде всего для результата, а не яркой игры. Настоящее чудо, что после пяти ничьих Украина все еще сохраняла шансы на чемпионат мира.

Свои перспективы украинцы улучшили в октябре, когда наконец одержали первую победу в отборе на ЧМ-2022. На выезде команда Петракова выстрадала победу над Финляндией.

Увеличить шансы на выход на ЧМ-2022 украинцы могли в матче против Боснии и Герцеговины во Львове. Но, ведя в счете, "сине-желтые" в очередной раз не удержали победный результат – шестая ничья в отборе!

Момент истины для сборной Украины и Петракова наступил в ноябре. Выход в плей-офф зависел не только от последней игры против боснийцев, но и поединка Финляндия – Франция.

Украина с проблемами справилась со своей задачей и победила боснийцев на выезде. Не подвели и французы, которые на выезде обыграли финнов. Украина таки добыла путевку в плей-офф, став первой командой в истории, которая вышла в этот раунд только с двумя победами.

Результаты сборной Украины при Петракове

Казахстан – Украина 2:2

Украина – Франция 1:1

Чехия – Украина 1:1

Финляндия – Украина 1:2

Украина – Босния и Герцеговина 1:1

Украина – Болгария 1:1

Босния и Герцеговина – Украина 0:2

Скандалы в сборной

После первых матчей Петракова в сборной вспыхнул скандал вокруг Руслана Малиновского и других футболистов. Петраков излишне искренний человек, за что очень быстро поплатился.

Лидеру сборной Шевченко Малиновскому не нашлось места в команде нового тренера. Казалось, что ничего страшного – это нормальная практика, когда футболист не подходит двум разным наставникам.

Но Петраков то ли случайно, то ли намеренно добавил дров в огонь. Тренер публично заявил, что Малиновский обиделся на него за то, что не попал в основной состав в матчах против Казахстана и Франции.



Петраков и Малиновский / Фото УАФ

После этого тренер еще и добавил, что извинился перед футболистом перед всей командой. На фоне этих заявлений Руслан покинул расположение сборной перед спаррингом с Чехией. Петраков разрешил футболисту вернуться в Аталанту.

Что на тренера, что на футболиста вылилось много грязи. Петракова критиковали за то, что он вынес на публичное обсуждение внутренние дела команды, а Руслана обвинили в том, что он якобы особенный и хочет играть в основном составе.

Игрок Аталанты долгое время молчал, после чего заверил, что не обижался на тренера. Как бы то ни было, в октябре, когда Петраков впервые формировал заявку сборной, Малиновскому места не нашлось.

После игры с Чехией Петраков побывал в программе "Большой футбол", где знатно "зажег". Наставник вдребезги раскритиковал нескольких своих футболистов. Досталось Александру Караваеву за ошибки в игре против Казахстана.

К слову, после матча с Казахстаном защитник Динамо провел на поле в футболке сборной всего 8 минут. Так Петраков продемонстрировал, что не прощает ошибок.

В прямом эфире Петраков делал разбор спарринга с чехами и раскритиковал защитника Александра Сироту и полузащитника Владислава Кочергина. При этом на лице тренера была улыбка, словно он насмехается над своими подопечными.

Тогда болельщики и эксперты обвинили наставника в том, что он делит сборную на "мы" и "вы" – тренеры и футболисты. Петраков публично травил футболистов за их мастерство.

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Тренер продолжает делать это и сейчас. В частности, перед матчем с боснийцами он заявил, что над реализацией футболистов нужно работать в клубе. Эти слова имеют смысл, однако слишком резкие.

Изменение взглядов и тактики

После сентябрьских матчей сборную Украины и Петракова не критиковал разве что ленивый. Конечно, больше всего тренеру досталось за его резкие заявления.

На пресс-конференции перед матчем с Финляндией перед журналистами предстал новый Петраков. 37! слов за пресс-конференцию – протест прессе или разговор с УАФ?

Странная пресс-конференция Петракова перед матчем с финнами – видео

Петраков – это тренер, который стоит на своем до конца. Он сразу перекроил схему "сине-желтых", перейдя на тактику с тремя центральными защитниками. В национальной команде он хотел, возможно, до сих пор хочет – построить команду образца чемпионата мира U-20, которую привел к исторической победе.

Наставник публично заявлял, что ему не нужен пас ради паса. Этими словами он намекнул, что футбола Шевченко больше не будет. Украина постепенно переходила на контратакующую игру. С Францией это принесло результаты, а с другими соперниками – практически нет.

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Сборная Петракова имеет проблемы в позиционном футболе против команд, которые компактно обороняются. Против Казахстана, Финляндии, Болгарии и Боснии и Герцеговины у нашей сборной было много проблем спереди.

Украинским футболистам в основном удавалось создавать моменты, когда соперник начинал раскрываться. Кроме того, наша сборная "проседала" физически. Как не вспомнить игру против боснийцев во Львове.

В ноябре Петракова и сборную Украины ждал важнейший матч в 2021 году. От поединка против Боснии и Герцеговины зависело, воспользуется ли своим шансом Петраков, и выйдет ли Украина в плей-офф ЧМ-2022.



Тренировка Украины перед игрой с боснийцами / Фото УАФ

Тут Петраков и продемонстрировал, что может менять свои взгляды.

Во-первых, тренер вернул в сборную Руслана Малиновского, заявив, что перелистнул эту страницу с игроком.

Во-вторых, на пресс-конференции Петраков искренне сказал, что набрался опыта за предыдущие месяцы. Вероятно, речь идет о горьком опыте откровенных заявлений о футболистах.

В-третьих, Петраков вернулся к тактике Андрея Шевченко с четырьмя защитниками, а не тремя центральными. По сути игру с боснийцами выиграла команда Шевченко.

Что дальше

Сборная Украины 26-го ноября узнает первого соперника по раунду плей-офф (Италия, Португалия, Шотландия, Уэльс или Швеция). Нашей сборной следует побеждать в марте 2022-го одно из этих соперников в полуфинале и еще одну сборную в финале плей-офф. Только так команда выйдет на второй в своей истории чемпионат мира.

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Традиционно болельщики хотят, чтобы команде попался более слабый соперник. И сейчас бесполезно гадать, какие шансы у нашей команды. Ведь мы не знаем ни соперника, ни формы, в которой наша сборная и соперник будут находиться в следующем году.

И уже сейчас можно сказать, что худший жребий для Украины – это Италия, сборная, в которой мы ни разу не выигрывали. Итальянцы пропустили ЧМ-2018 и не позволят себе второй раз подряд не поехать на Мундиаль.

Опасна для "сине-желтых" сборная Швеции, которая по классу и стилистике сильнее нашей команды. Не забываем, что шведы хотят отомстить нам за Евро-2020.

Шотландия и Уэльс – это соперники, против которых Петракову придется играть в позиционный футбол. Это не самая сильная сторона нашего наставника, поэтому против этих сборных Украине будет крайне тяжело.



Александр Петраков / Фото УАФ

Самый удобный соперник, как бы это ни было странно – Португалия. Чемпионы Европы 2016 года будут диктовать условия на протяжении всего поединка. Однако здесь Петраков сможет сыграть в свой любимый контратакующий футбол. Единственный вопрос, как остановить Роналду, который хочет поехать на последний чемпионат мира в карьере.

Важно не забывать, что полуфинальный матч в плей-офф Украина сыграет на выезде.

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Петраков заключил со сборной Украины контракт только на один год. Это ярко свидетельствует о том, что в УАФ не на 100% верят в Петракова несмотря на милые заявления.

Не стоит удивляться, если тренера уволят еще весной. Это напрямую будет зависеть от того, выведет ли Петраков "сине-желтых" на ЧМ-2022.

Если нет, то уже после неудачи в стыковых матчах Петраков покинет сборную Украины. Наиболее вероятно, сборную примет Сергей Ребров. Именно на него есть планы у главы УАФ Андрея Павелко.

В 2022 году, кроме чемпионата мира, стартует третий сезон Лиги наций. Сборной Украины лучше иметь тренера, с которым ее связывают в долгосрочной перспективе.