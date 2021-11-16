Босния и Герцеговина – Украина 0:2

Голы: Зинченко, 59, Довбык, 79

К слову Босния и Герцеговина – Украина: онлайн-трансляция матча отбора на ЧМ-2022

Перед матчем

Матч против Боснии и Герцеговины прошел в Зенице на стадионе "Билино Поле". Поединок был решающим для Украины, претендовавшей на плей-офф чемпионата мира-2022. Украинцев устраивала только победа. Огромным плюсом для подопечных Петракова было то, что боснийцы уже потеряли все шансы на второе место, поэтому нет никакой мотивации на этот поединок.

Однако не все зависело от исхода матча Украины. "Сине-желтых" устраивало лишь поражение финнов в противостоянии с Францией.

Тайм невезений

Украинцы активнее начали встречу и создавали моменты у ворот Николы Василя. На 5-й минуте Малиновский в зоне перед штрафной пошел под ударную, после чего послал мяч к левой девятке.

Впоследствии последовали еще два острых момента у Украины: сначала Зинченко решился на дальний удар из зоны перед штрафной, но отправил мяч мимо правой штанги. А впоследствии Соболь постелил прострел с левого фланга на вход во вратарскую, но Яремчук чуть не успел.

Боснийцы впервые ответили аж на 26-й минуте – получив закид на правом фланге штрафной площадки, Демирович нанес удар слета мимо ближней штанги.

В конце первого тайма Бущан выполнил фантастический сейв на линии ворот после расстрела от Хаджикадунича в завершение подачи углового с правого фланга.

Фактор Зинченко в команде

После перерыва Ахмедходжич успел в подкате накрыть удар Яремчука от правого угла штрафной, после передачи на ход от Малиновского.

Все-таки на 59-й минуте все усилия Украины переросли в забитый мяч. Зинченко расстрелял пустые ворота, а произошло это после отскока мяча с борьбы Ярмоленко и защитника на ближней штанге при простреле Цыганкова с левого фланга.

Видео гола Зинченко

Ровно через 20 минут подопечные Александра Петракова сняли все вопросы о победителе матча. Шапаренко оставил в правильном положении Довбика передачей из своей половины, а форвард Днепра-1 реализовал выход с глазу на глаз.

Видео гола Довбика

В итоге благодаря этой победе сборная Украины вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Также важным в этом стал фактор поражения Финляндии в состоявшемся параллельно матче с Францией.

Босния и Герцеговина – Украина: видеообзор