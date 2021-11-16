Босния и Герцеговина – Украина 0:2
Голы: Зинченко, 59, Довбык, 79
К слову Босния и Герцеговина – Украина: онлайн-трансляция матча отбора на ЧМ-2022
Перед матчем
- Матч против Боснии и Герцеговины прошел в Зенице на стадионе "Билино Поле". Поединок был решающим для Украины, претендовавшей на плей-офф чемпионата мира-2022. Украинцев устраивала только победа. Огромным плюсом для подопечных Петракова было то, что боснийцы уже потеряли все шансы на второе место, поэтому нет никакой мотивации на этот поединок.
- Однако не все зависело от исхода матча Украины. "Сине-желтых" устраивало лишь поражение финнов в противостоянии с Францией.
Тайм невезений
Украинцы активнее начали встречу и создавали моменты у ворот Николы Василя. На 5-й минуте Малиновский в зоне перед штрафной пошел под ударную, после чего послал мяч к левой девятке.
Впоследствии последовали еще два острых момента у Украины: сначала Зинченко решился на дальний удар из зоны перед штрафной, но отправил мяч мимо правой штанги. А впоследствии Соболь постелил прострел с левого фланга на вход во вратарскую, но Яремчук чуть не успел.
Боснийцы впервые ответили аж на 26-й минуте – получив закид на правом фланге штрафной площадки, Демирович нанес удар слета мимо ближней штанги.
В конце первого тайма Бущан выполнил фантастический сейв на линии ворот после расстрела от Хаджикадунича в завершение подачи углового с правого фланга.
Фактор Зинченко в команде
После перерыва Ахмедходжич успел в подкате накрыть удар Яремчука от правого угла штрафной, после передачи на ход от Малиновского.
Все-таки на 59-й минуте все усилия Украины переросли в забитый мяч. Зинченко расстрелял пустые ворота, а произошло это после отскока мяча с борьбы Ярмоленко и защитника на ближней штанге при простреле Цыганкова с левого фланга.
Видео гола Зинченко
Ровно через 20 минут подопечные Александра Петракова сняли все вопросы о победителе матча. Шапаренко оставил в правильном положении Довбика передачей из своей половины, а форвард Днепра-1 реализовал выход с глазу на глаз.
Видео гола Довбика
В итоге благодаря этой победе сборная Украины вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Также важным в этом стал фактор поражения Финляндии в состоявшемся параллельно матче с Францией.
Босния и Герцеговина – Украина: видеообзор