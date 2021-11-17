Проклятие плей-офф

В квалификации на ЧМ-2006 "сине-желтые" под руководством Олега Блохина выиграли группу, опередив Турцию, Данию, Грецию, Албанию, Грузию и Казахстан. Украина завоевала прямую путевку на чемпионат мира.

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Только однажды в отборе на чемпионат мира Украина не смогла занять первое или второе место. Речь идет об отборе на ЧМ-2018, в рамках которого украинцы финишировали третьими.

Помимо отбора на ЧМ-2022 Украина принимала участие в четырех плей-офф отбора на чемпионат мира. Все стыковые поединки "сине-желтые" проиграли.

Результаты Украины по плей-офф отборов на ЧМ-2022

Отбор на ЧМ-1998: Хорватия – Украина (2:0, 1:1)

Отбор на ЧМ-2002: Украина – Германия (1:1, 1:4)

Отбор на ЧМ-2010: Греция – Украина (0:0, 1:0)

Отбор на ЧМ-2014: Украина – Франция (2:0, 0:3)

К сведению. В целом сборная Украины в 8-й раз сыграет в раунде плей-офф отборов на чемпионат мира или Европы. Только однажды "сине-желтые" прошли эту стадию в рамках отбора на Евро-2016.

Новый формат отбора для Украины

Украина дебютирует в новом формате отбора чемпионата мира. До ЧМ-2022 в стыковых раундах команды встречались с одним соперником, с которым в двух матчах определяла кто поедет на чемпионат мира.

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Отбор на ЧМ-2022 изменен из-за создания турнира Лига наций, давшего шанс сыграть в плей-офф отбора еще двум командам – Австрии и Чехии. Эти сборные не смогли занять первое или второе место в отборе, но сыграют в плей-офф благодаря результатам в Лиге наций-2020.

В плей-офф примут участие 12 команд, разделенных на две корзины по 6 сборных – сеяные и несеяные. Формат плей-офф отбора на ЧМ-2022 состоит из трех путей – А, В, С.

В каждом из путей будет по четыре команды. Победители полуфиналов выйдут в финалы своих путей, где и разыграют путевку на Мундиаль.

В полуфиналах отбора сеяные гарантированно встретятся с несеянными. К примеру, сборная Украины среди числа несеянных, поэтому в полуфинале сыграет против одной из сеяных команд (Италия, Португалия, Швеция, Шотландия, Уэльс).

Все стадии плей-офф состоят из одного поединка. Несеянные команды полуфинальные матчи гарантированно играют на выезде. Кто будет хозяином финала – определит жеребьевка, которая состоится 26 ноября.