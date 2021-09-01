Казахстан – Украина 2:2

Голы: Валиуллин, 74, 90+5 – Яремчук, 2, Сикан, 90+3

Это был первый матч для нового тренера сборной Украины Александра Петракова.

Первый матч в Киеве закончился вничью 1: 1.

Украина в этом матче сыграла в три центральных защитника (Миколенко, Матвиенко и Забарный), хотя режиссеры рисовали схему в четыре защитника. При этом за фланги обороны отвечали Соболь и Караваев. Место в воротах доверили Пятову. В центре поля играли Зинченко и Сидорчук (Малиновский остался в запасе). За атаку отвечали Ярмоленко, Буяльский и Яремчук. Для Ярмоленко это был 100-й матч за сборную.

Удачный старт

Украине удалось открыть счет уже в дебюте встречи. На второй минуте Караваев навесил на Яремчука, который находился в 25 метрах от ворот. Нападающий сумел принять мяч на грудь, и не дав ему опуститься – пробить по воротам. Мяч залетел в угол ворот "за шиворот" голкиперу. Для Яремчука это 11-й гол за сборную Украины.

Каркас ворот как помеха

Забитый гол еще больше добавил уверенности украинским футболистам. Поэтому они довольно легко проходили вперед к воротам соперника. И еще до перерыва могли забить несколько раз.

Первый раз казахов спасла стойка, когда на удар решился Соболь. Незначительный рикошет – и мяч пролетел мимо голкипера. Но не в ворота, а в штангу.

Во второй раз каркас ворот спас хозяев поля, когда после прострела Буяльского мог забивать Ярмоленко. Однако мяч после его удара в касание попал в стойку. Но на этом атака не закончилась. На добивании оказался Сидорчук, и после его удара мяч попал в перекладину.

Равная игра

Лишь в середине первого тайма хозяевам поля удалось выровнять игру. И на 31-й минуте нанести прицельный удар по воротам Пятова. Украинский голкипер с ним справился. Как и с остальными попытками казахов отличиться.

А вот с начала второго тайма игроки сборной Казахстана стали значительно больше прессинговать украинцев, поэтому и моментов у ворот украинцев стало больше.

Вместе с тем у украинцев появилось больше пространства впереди, и сразу двое защитников могли забивать, выйдя на ворота соперника. Первым в атаку решил пойти Матвиенко, но оказавшись перед Покатиловым, попал во вратаря. Через несколько минут уже Соболь тоже упустил свою попытку, проиграв дуэль сопернику.

Неприятный гол

На 68-й минуте для сборной Украины "прозвенел" неприятный звоночек. После паса с центра поля Абат Аймбетов сумел отправить мяч в ворота сборной Украины. Он протиснулся к защитнику и пробил мимо голкипера.

Но радость казахских болельщиков была не долгой – арбитр зафиксировал офсайд, впоследствии его подтвердил и VAR.

И все же через несколько минут Казахстан все-таки забил. В первом тайме проходили пасы за спину Караваеву. На этот раз произошло так же – после навеса от Тагибергена Валиуллин принял мяч, после чего забил.

Упущенные моменты

Сразу после этого украинцы дважды могли забивать. Первый раз после ошибки защитников Ярмоленко оказался с мячом в штрафной. Мяч он сбросил под удар Цыганкову, но после его удара мяч пролетел мимо штанги.

Когда уже в следующей атаке Ярмоленко снова был с мячом в штрафной, он сам решил пробить – и снова мяч пролетел мимо рамки ворот.

На последних минутах матча украинцы пошли в массовый штурм ворот. Хотя могли и сами пропустить.

Роковая развязка

Нападающий Сикан вышел на замену на 82-й минуте вместо защитника Соболя. И на 90 + 3 минуте именно его удар в суматохе протолкнул мяч в ворота сборной Казахстана.

Но на последней минуте Украина снова пропустила. Все почти в точности, как и первый гол. Его автор – все тот же Валиуллин.

Кадровые потери перед Францией

Проблемой для Украины после матча с Казахстаном стало то, что желтые карточки получили Миколенко и Зинченко. Это значит, что они не сыграют против Франции из-за дисквалификации.

Видеообзор матча Казахстан – Украина