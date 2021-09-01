Петраков: Я не могу выйти и забить вместо них

Наставник украинской команды Александр Петраков прокомментировал неудачный результат. Тренер обратил внимание на ошибки футболистов в защите.

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Даже не знаю что сказать. На 93 минуте забиваем мяч, я уже радуюсь, а потом одна подача – гол. Люди играют в Лиге чемпионов, но допускают такие ошибки. Даже на юношеском уровне таких ошибок не допускают,

– заявил Петраков.

Вместе с тем, тренер не смог назвать причину второго пропущенного гола. Оба мяча в ворота сборной Украины попали после ошибок Александра Караваева.

"Я сейчас не могу вам ответить. Он голову опустил, говорит... Он сам очень расстроен (вероятно, речь идет о Караваеве, – Спорт 24). Я не могу выйти и забить вместо них. Они выходят один на один и не могут реализовать. Неплохо играли первые 25 – 27 минут, а затем устали. Затем снова начали играть. Функционально не держат эту схему", – отметил Петраков.

И.о. главного тренера сборной Украины заверил, что команда будет бороться до последнего за право сыграть на чемпионате мира.

Мы будем играть до последнего. Все парни расстроены. Им сейчас нужно время на восстановление, а они даже встать не могут. Трудно играть на искусственном поле, ноги сели у всех. Теперь лететь 5,5 часа, затем Франция. Но мы будем играть до последнего,

– резюмировал Петраков.

В отборе на ЧМ-2022 сборная Украины сыграла все четыре матча вничью и имеет 4 очка.

Результаты сборной Украины

Франция – Украина (1:1)

Украина – Финляндия (1:1)

Украина – Казахстан (1:1)

Казахстан – Украина (2:2)

Уже 4 сентября Украина в Киеве примет сборную Франции. Далее в отборе на ЧМ-2022 у "сине-желтых" один поединок против Финляндии и две игры с Боснией и Герцеговиной.