Правила отбора в плей-офф

В плей-офф отбора на чемпионат мира от Европы вышло 12 сборных. 10 из них – это команды, занявшие вторые места в своих группах. Еще две сборные – это победители групп Лиги наций, которые не пробились на чемпионат мира напрямую. Эти 12 команд разыграют три путевки на турнир.

Стоит внимания Проклятие плей-офф: Украина провалила все стыковые матчи в отборах на чемпионаты мира

12 сборных поделят на три пути – по четыре команды в каждой. В каждом пути будут полуфинальные матчи, победители которых сыграют в финале. Все противостояния будут состоять из одного матча на поле одной из сборных.

Жеребьевка полуфинальных пар состоится 26 ноября. Перед тем все команды поделили на сеяных и несеяных в зависимости от результатов в группе. Украина попала в число несеяных команд.

Соперники сборной Украины

В полуфинале украинцы сыграют против одной из сеяных команд. При этом матч состоится на выезде. Наши потенциальные соперники – это Италия, Португалия, Шотландия, Уэльс и Швеция. Среди сеяных также есть Россия, но Украину разводят с россиянами.

Как Украина играла против вероятных соперников

Италия

8 матчей (2 ничьи и 6 поражений). Разница голов 3:15

29 марта 1995. Отбор на Евро-1996. Украина – Италия 0:2

11 ноября 1995. Отбор на Евро-1996. Италия – Украина 3:1. Гол: Полунин

2 июня 2006. Товарищеский матч. Италия – Украина 0:0

30 июня 2006. Четвертьфинал ЧМ-2006. Италия – Украина 3:0

7 октября 2006 года. Отбор Евро-2008. Италия – Украина 2:0

12 сентября 2007 года. Отбор Евро-2008. Украина – Италия 1:2. Гол: Шевченко

29 марта 2001. Товарищеский матч. Украина – Италия 0:2

10 октября 2018. Товарищеский матч. Италия – Украина 1:1. Гол: Малиновский

Италия – самый неудобный соперник для сборной Украины. За восемь матчей, которые мы провели против "скуадра адзурры", украинцы не победили ни разу. Да и забили лишь трижды.

Наиболее болезненное поражение в четвертьфинале чемпионата мира 2006 года. Мы тогда уступили 3:0. А итальянцы в итоге стали чемпионами мира.



Максим Калиниченко против Андреа Пирло в матче четвертьфинала чемпионата мира / Фото "Канал "Футбол"

При том что в 2006 году Украина и Италия сыграли между собой трижды. Еще перед ЧМ-2006 команды провели товарищеский матч, а затем и матч отбора на чемпионат Европы 2008 года. Тогда в этой группе был еще один вероятный соперник Украины в плей-офф – сборная Шотландии.

Португалия

4 матча (2 победы, 1 ничья и 1 поражение). Разница голов 4:3

5 октября 1996. Отбор ЧМ-1998. Украина – Португалия 2:1. Голы: Попов, Максимов.

9 ноября 1996. Отбор ЧМ-1998. Португалия – Украина 1:0.

22 марта 2019. Отбор Евро-2020. Португалия – Украина 0:0

14 октября 2019. Отбор Евро-2020. Украина – Португалия 2:1. Голы: Яремчук, Ярмоленко

Совсем другая ситуация с Португалией. Да и матчи против них еще "свежи" в памяти. В обоих случаях мы оказывались выше соперника в турнирной таблице. Впервые сыграли в 1996 году в отборе на чемпионат мира. И в итоге опередили соперника на одно очко, заняв второе место, которое дало право сыграть в плей-офф.

Второй раз встретились в отборе на Евро-2020. Португальцы на тот момент были действующими чемпионами Европы, но первый матч закончился вничью, а в Киеве украинцы оказались сильнее. И заняли первое место в группе.



Украина победила Португалию в Киеве и напрямую вышла на Евро-2020 / Фото Константин Черничкин, Reporters

Шотландия

2 матча (1 победа, 1 поражение). Разница голов 3:3

11 октября 2006. Отбор на Евро-2008. Украина – Шотландия 2:0. Голы: Кучер, Шевченко

13 октября 2007. Отбор на Евро-2008. Шотландия – Украина 3:1. Гол: Шевченко

С шотландцами жребий свел Украину лишь один раз – в отборе на Евро-2008, который Украина провалила. Правда нам тогда в группе попались финалисты последнего чемпионата мира – итальянцы и французы, но уступили мы и шотландцам, заняв четвертое место в группе. С Шотландией мы тогда обменялись домашними победами.

Уэльс

3 матча (1 победа, 2 ничьи). Разница голов 3:2

28 марта 2001. Отбор ЧМ-2002. Уэльс – Украина 1:1. Гол Шевченко

6 июня 2001. Отбор ЧМ-2002. Украина – Уэльс 1:1. Гол Зубов.

28 марта 2016. Товарищеский матч. Украина – Уэльс 1:0. Гол Ярмоленко

Похожая ситуация и с другой командой с Британских островов – Уэльсом. С валлийцами мы официально пересеклись лишь в отборе на ЧМ-2002, обменявшись результативными ничьими в обоих матчах. Тогда этого оказалось достаточно, чтобы занять второе место в группе и выйти в плей-офф.

Еще один матч состоялся в 2016 году – в товарищеской игре украинцы одержали минимальную победу.

Швеция

5 матчей (3 победы, 1 ничья, 1 поражение). Разница голов 6:4

1 июня 2008. Товарищеский матч. Швеция – Украина 0:1. Гол Назаренко

9 февраля 2011. Товарищеский турнир. Швеция – Украина 1:1 (пен 4:5). Гол Девич

10 августа 2011. Товарищеский матч. Украина – Швеция 0:1.

11 июня 2012. Евро-2012. Украина – Швеция 2:1. Голы: Шевченко (дубль)

29 июня 2021. Евро-2020. Швеция – Украина 1:2. Голы: Зинченко, Долбик

Швеция – наш любимый соперник в официальных матчах. Именно против шведов мы сыграли дебютный матч на чемпионате Европы, обыграв их в Киеве в 2012 году 2:1.

Уже в 2021 году шведы "протащили" сборную Украины в плей-офф Евро-2020, и выпало так, что этим командам пришлось сыграть друг против друга. А уже в этом матче была и ожесточенная борьба, и травма Беседина с удалением соперника, и победный гол Довбика на 120+1 минуте.