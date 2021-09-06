Контракт Шевченко разделили на две части

Сообщается, что исполком УАФ в июне 2020 года принял решение о продлении контракта с Шевченко до декабря 2022 года. Эту информацию в 2020 году сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

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"То есть УАФ уже тогда четко продемонстрировала свое намерение продолжить сотрудничество до конца 2022 года", – говорится в сообщении ассоциации.

В то же время в УАФ заявляют, что Шевченко решил "разделить" контракт на две части. Ассоциация приняла условия тренера.

В то же время по инициативе самого Андрея Шевченко и его ассистентов тогда было согласовано, что контракт предусматривает разделение в части срока действия: до 30 июля 2021 плюс возможность пролонгации до конца 2022 года,

– заявили в УАФ.

Как известно 1 августа Шевченко объявил о завершении контракта. Тогда в УАФ долгое время не комментировали информацию тренера. Например, тогдашний председатель комитета сборных УАФ Мирон Маркевич не знал, Шевченко уходит из сборной.

В УАФ утверждают, что не получили от Шевченко или его представителей ни одного сообщения о продлении контракта.

В то же время в УАФ говорят, что прислали официальное письмо Андрею Шевченко о продолжении сотрудничества после окончания первой части контракта 30 июля 2021.

По возвращении в Украину Шевченко собрал пресс-конференцию. Тренер сообщил, что не получал писем. В УАФ ответили тренеру, предоставив скриншот в подтверждение своих заявлений.

"Такое письмо было направлено по почте на адрес Андрея Шевченко, который он отметил в контракте как единственное официальное средство коммуникации, а также средствами электронной связи его уполномоченному представителю, который все это время представлял интересы Андрея Шевченко в отношениях с УАФ.

Однако ответа на него УАФ так и не получила. Поэтому начались переговоры с вероятными кандидатами для формирования нового тренерского штаба национальной сборной Украины", – добавили в УАФ.

Шевченко хотели оставить до 2024 года

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий заявил, что 30 июля общался с Шевченко. По его словам, у Павелко и Шевченко была запланирована встреча на 2 – 3 августа.

30 июля я имел личный телефонный разговор с Андреем Шевченко и, среди прочего, сказал Андрею Николаевичу, что знаю от президента УАФ о том, что между ними 2-го либо 3 августа запланирована встреча. И, соответственно, сразу после этого мы сможем заключить новые контракты на условиях, которые будут обсуждены и согласованы. Андрей Николаевич согласился с таким предложением,

– сказал Записоцкий.

Генеральный секретарь УАФ заверил, что продление соглашения не предусматривало уменьшение суммы контракта. В УАФ хотели, чтобы Шевченко тренировал команду до завершения Евро-2024.

"Предполагалось проговорить, согласно европейской практике, некоторые изменения пропорции между постоянной и бонусной частями выплат, а также увеличение сроков пребывания Андрея Николаевича и его ассистентов в Украине и возможность продолжения сотрудничества до окончания Евро-2024", – резюмировал Записоцкий.