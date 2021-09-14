Левченко:Тренер в современном футболе – это психолог

В последних интервью Петраков публично рассказал о ситуации с Русланом Малиновским и раскритиковал нескольких игроков сборной Украины. Больше всего досталось Александру Караваеву.

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Левченко предположил, что Петраков может загнать себя в угол из-за откровенных высказывания о футболистах сборной Украины.

Тренер в современном футболе – это психолог, менеджер, доверенное лицо, друг и немножко отец. После "мы и они", публичной гильотины Караваева, уехавшего Малиновского, и разборок с журналистами, надеюсь, что такими темпами наш и.о. не загонит себя в угол. Очень надеюсь...,

– написал Левченко.

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