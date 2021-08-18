Соответствующее решение принял исполком УАФ – Украинской ассоциации футбола. Об этом в фейсбуке сообщил руководитель организации Андрей Павелко.

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Сборную возглавил Александр Петраков, – Павелко

Исполком Украинской ассоциации футбола решил назначить исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины по футболу Александра Петракова.

Александр Васильевич – всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны,

– написал Андрей Павелко.

По его словам, Петраков получил единогласную поддержку членов исполкома. Что и не удивительно, ведь именно он привел украинскую сборную команду U-20 к победе на чемпионате мира по футболу в 2019 году.



Исполком УАФ единогласно поддержал кандидатуру Петракова / Фото с фейсбука Павелко

Коротко об отставке Шевченко и выборе нового тренера сборной

Контракт Андрея Шевченко должен был завершиться только в конце 2022, после окончания чемпионата мира в Катаре. Однако произошло неожиданное – 31 июля Шевченко сообщил, что прощается с национальной командой.

В УАФ впоследствии эту информацию подтвердили. Главным кандидатом на пост стал Сергей Ребров , но – помешал контракт с Аль-Айном.

Среди кандидатов фигурировали также имена Мирона Маркевича и Александра Петракова . В итоге в УАФ остановились именно на последнем.

Текст публикации Андрея Павелко в фейсбуке:

Александр Петраков, чемпион мира 2019 со сборной U-20, будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлениям в квалификации к ЧМ-2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Такое решение принял исполком Украинской ассоциации футбола.

Александр Васильевич – всемирно известный специалист, имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности и необходимые знания и опыт для того, чтобы на данном этапе возглавить главную команду страны. Поэтому вполне заслуженно получил единогласную поддержку членов исполкома.

Поздравляю Александра Васильевича и желаю продуктивной работы!