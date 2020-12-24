В 2020 году из-за введения карантина спортивных событий было меньше, чем ожидалось. Бвли отменены матчи и бои, и даже целые турниры, среди которых Олимпиада и Чемпионат Европы по футболу. Но место для скандалов, особенно в украинском спорте, все-таки осталось.

Спорт 24 собрал главные скандалы, которые произошли в спортивной среде Украины в 2020 году.

Ломаченко и "вежливые люди"

2020 год начался со скандала вокруг боксера Василия Ломаченко. А все из-за его поста в инстаграме. Он был на религиозную тематику. Но только в начале. Далее в видео присутствуют военные, которые проводят тренировки. Вот только эти военные – это российский спецназ. А в конце видео высказана благодарность так называемым "вежливым людям". Так называют российских военных без опознавательных знаков, которые осуществляли захват Крыма и его дальнейшую аннексию.

Скандальный пост Ломаченко

После этого видео на Ломаченко полился шквал критики. Как отреагировал боксер – никак. А уже в мае Ломаченко вместе с Усиком снялись в фильме с российскими спортсменами. Не обошлось там без пропагандистских заявлений про "один народ". Сам фильм создан российским монастырем и УПЦ МП.

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ФК Карпаты: скандальное исчезновение, опальный владелец и три клуба вместо одного

Коронакризис нанес удар и по футболу. Но некоторые клубы сами решили сделать себе контрольный выстрел. Как минимум в ногу. Таким клубом стали львовские Карпаты. Команда с историей и традициями, немалым количеством болельщиков просто в один момент все "завалила". И чуть не исчезла.

Сначала новым президентом клуба стал Олег Смалийчук. Он выкупил долю олигарха Петра Дыминского, который скрывается заграницей. В этом ничего удивительного. Странное началось впоследствии. Так как вторая часть клуба через оффшоры принадлежит другому олигарху Игорю Коломойскому, с которым никак не удается договориться. Ни о продаже его доли, ни о совместном управлении. Поэтому новые владельцы решили просто "утопить" предыдущее юридическое лицо, а на его месте создать новое. Одним из элементов этого стало новое лого клуба – за 15 долларов на стоковом сайте.

Кроме того, для этой "подмены" с клубами даже в Галиче переименовали местный клуб в Карпаты. Он бы и должен впоследствии заменить Карпаты во Львове. Но случилось не так, как планировалось.

Команда не смогла доиграть весеннюю часть УПЛ после карантина. Причина – нет денег. Поэтому – технические поражения и позорный вылет из элиты.

Зато деньги были у Смалийчука. На локальную войну с другим львовским бизнесменом и владельцем футбольного клуба Рух Григорием Козловским. Последний старался изо всех сил "помочь" Карпатам. Хотя эта помощь только на первый взгляд была бескорыстной. И когда Козловский не понял отказа, Смалийчук вступил с ним в противостояние. Он предложил призовые для команд, которые победят Рух. Ничем хорошим это не кончилось.

Что имеем сейчас. Львовские Карпаты выступают во второй лиге. Команде удалось таки заявиться туда. Хотя была угроза, что команда вообще нигде не будет выступать. В той же Второй лиге выступают и Карпаты-Галич, которую связывают со Смалийчуком. Что уже является нарушением футбольных правил.

А с 2021 года во Львове могут начать выступление еще одни Карпаты. Бизнесмен Владимир Маткивский приобщился к поддержке бывших игроков Карпат, чтобы создать во Львове... да, еще один футбольный клуб Карпаты. Будто других названий нет.

Луческу в Динамо

Перейти в стан принципиального противника, с которым ты конкурировал 12 лет? В 2020 году возможно все. И Мирча Луческу возглавил киевское Динамо.

Представить такое в 2016 году, когда румын покинул Шахтер, было нереально. Мало в это верилось и в 2019 году, когда впервые о таком заговорили. Однако 23 июля 2020 года Мирча Луческу официально возглавил Динамо.

Не все болельщики восприняли такое назначение. Состоялось немало "сложных" разговоров с руководством клуба, акций протеста. Но после этого матчи начали происходить без зрителей на трибунах. А нет болельщиков на стадионе с их акциями протестов – значит нет и самих протестов. Простое решение для руководства Динамо.

За назначение Луческу в Динамо говорит тот факт, что он впервые за четыре года вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов. А за выступления там команда получила как минимум 38 миллионов евро. Такая сумма – едва ли не главный аргумент для Суркиса в правильности назначения Луческу.

Да и на зимний перерыв команда ушла на первом месте в турнирной таблице УПЛ. Правда отрыв от Шахтера составляет всего одно очко.

Министр Гутцайт и Олимпийский колледж в Киеве

Не обошли скандалы и спортивное министерство. Точнее его руководителя – Вадима Гутцайта. Попал он в скандал из-за Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного. Тамошние студенты и преподаватели 7 сентября объявили забастовку с требованием отставки Гутцайта и тогдашнего и. о. министра образования Сергея Шкарлета.

Причиной стало то, что сам колледж решили реорганизовать, присоединив к Национальному университету физического воспитания и спорта Украины. В колледже в таком шаге усматривали попытку "раздерибанить" земли учебного заведения. Так как сам колледж размещен на 16 гектарах возле станции метро "Лесная" в Киеве. Здесь есть легкоатлетический манеж, футбольный, гимнастический и два фехтовальных зала, пять футбольных полей, бассейн, стадионы, общежития.

При этом Гутцайт не впервые попал в скандал из-за этого колледжа. Еще в мае один из преподавателей колледжа – борец вольного стиля Богдан Грицай – опубликовал видео с 2018 года. На нем якобы была попытка рейдерского захвата территории учебного заведения. На этом видео присутствует и Вадим Гутцайт. Он тогда работал в КГГА начальником управления молодежи и спорта (впоследствии оно стало департаментом).

Отмененный матч со Швейцарией и техническое поражение

Самая большая боль для украинских поклонников футбола. Тоска, грусть, печаль. А потом и злость.

Последний матч в 2020 году для сборной Украины по футболу должен был определить, останется ли команда в элитном дивизионе Лиги наций. Для этого было достаточно не проиграть Швейцарии на выезде. Но матч так и не состоялся. А впоследствии нашей команде засчитали техническое поражение.

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Все началось с того, что в ноябре наша команда должна была провести сразу три матча – товарищескую игру с Польшей и две игры Лиги наций. Первая – с Германией, вторая – со Швейцарией. Все три матча – на выезде. Но сборная Украины отправилась в это турне с коронавирусом. После первой игры с поляками в нашей команде обнаружили новые вспышки коронавируса. Но матч с Германией все же состоялся. А после второй игры – новые случаи заражения. Хотя к самим тестам были претензии, потому что положительные результаты были у двоих игроков, которые в свое время переболели – у Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса.

Но на врачей в Швейцарии это мало подействовало. Поэтому нашу команду отправили на карантин. За день до игры. Сам матч так и не состоялся. Следовательно решение о результате принимали в УЕФА. И там решили засчитать нашей команде техническое поражение. Причиной назвали то, что мы должны были предвидеть такое развитие событий еще после матча со сборной Польши. И обеспечить резервную команду на игру со Швейцарией. Что мы, понятное дело, не сделали.

Техническое поражение опустило сборную Украины на последнее место в группе, затем выбросило из элитного дивизиона. В Украинской ассоциации футбола на такое решение подали апелляцию. Осталось ждать, что решит CAS.

Отмена баскетбольных матчей из-за отсутствия денег

В конце 2020 года произошли неприятные вещи и в украинском баскетболе. Все – из-за денег. Федерация баскетбола Украины заявила, что все матчи, которые были запланированы в период 23 декабря 2020 года до 10 января 2021 года, не состоятся. Там во всем обвинили остановку выделения денег как на проведение соревнований, так и на содержание баскетбольных команд.

Кроме того, было принято решение изменить проведение кубка Украины по баскетболу. Теперь турнир состоится в формате "Финала восьми" в течение трех игровых дней.

Выборы президента ФХУ

Не вполне спокойным выдался 2020 год и для украинского хоккея. Все из-за того, что Федерация и Украинская хоккейная лига живут своей параллельной жизнью. И в один момент они столкнулись. Когда встал вопрос выборов президента ФХУ.

На этих выборах был всего один кандидат – вице-президент Федерации Георгий Зубко. В УХЛ решили выдвинуть своего кандидата – бывшего игрока НХЛ и нынешнего главу правления общественной организации хоккейного клуба "Сокол-Киев" Алексея Житника. Но спохватились там довольно поздно – когда срок для выдвижения кандидатов уже истек. Кроме того, в документах ФХУ указано, что выдвигать кандидатов имеют право только местные филиалы Федерации. А Житника никто так из них и не выдвинул.

На это в УХЛ пригрозили остановить чемпионат. Или вообще его отменить. И требовали реорганизовать Федерацию. Угрозы дошли аж до министра Гутцайта. 17 декабря, за день до выборов, министр и представители ФХУ и УХЛ провели встречу. По итогам обсуждения Федерация предложила клубам сотрудничество в руководящих органах общественной организации – Исполнительном комитете и Совете ФХУ.

Закончилось все тем, что Зубко все-таки стал новым президентом ФХУ.