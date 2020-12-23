Румынский тренер Мирча Луческу летом 2020 года возглавил Динамо. Благодаря успешности Луческу в Динамо улучшилось финансовое положение.

Об улучшении финансового уровня Динамо рассказал помощник Луческу – хорват Огнен Вукоевич. Об этом сообщает Jutarnji list.

К слову Сколько Суркис заплатил футболистам Динамо за выход в Лигу чемпионов

По его словам, Динамо за осень-2020 заработало около 38 миллионов евро.

Владелец клуба Игорь Суркис очень доволен и хочет вновь создать сильное в Европе Динамо,

– сказал Вукоевич.

Статистика Динамо в сезоне-2020/2021

Луческу вывел Динамо в групповой этап Лиги чемпионов впервые с сезона 2016/2017. Киевляне заняли третье место в группе с Ювентусом, Барселоной и Ференцварошем.

Весной 2021 Динамо сыграет в 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге.

Также Динамо стало так называемым осенним чемпионом Украины. Киевляне после первой половины УПЛ лидируют в турнирной таблице.

Контракт Луческу с Динамо рассчитан до 30 июня 2022 года.