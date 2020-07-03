Владелец "Карпат" Олег Смалийчук ситуацию с предложением призовых для команд за победу над "Рухом" в Первой лиге.

Ранее "Рух" опубликовал видео, в котором обвиняет руководство футбольного клуба Карпаты в сговоре против себя. В частности, президент команды Григорий Козловский в ролике заявил, что "львы" в лице президента Олега Смалийчука предлагают клубам Первой лиги по 500 тысяч гривен за победу над "Рухом".

Смотрите также: "Карпаты" исключат из УПЛ: когда будет принято решение

В этом сезоне УПЛ ни "Карпатам", ни "Руху" не светит. Встретиться с Винниками в Первой лиге – бесценно. Поэтому ставки растут: 600 тысяч за победу над "Рухом".

P.S. И 20 тысяч гривен Мише (скорее всего, имеется в виду Михаил Кополовец – ред.) на новый диктофон, – сказал Смалийчук в комментарии для Tribuna.com.

Карпаты – Рух: причина конфликта

"Карпатам" грозит исключение из УПЛ. Подопечные Романа Санжара не поехали на матчи 24-го и 29-го туров УПЛ против "Мариуполя", ссылаясь на нехватку финансирования в размере 1,5 миллиона гривен.

Григорий Козловский предложил профинансировать все выездные матчи "Карпат" до конца сезона, но, похоже, львовский клуб не принял это предложение.

После заявления Козловского "Карпаты" заплатили вместо "Руха" штраф на сумму 255 тысяч гривен. Эти деньги перволиговый клуб обязан был перечислить как штраф за систематическое неиспользование игровых мячей Select.