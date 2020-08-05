Львовские "Карпаты" изменили логотип клуба. Старый герб со "львом" не исчезает, руководство передало его фанатам.

"Карпаты" решил провести ребрендинг. Теперь в клубе новый логотип, сообщает официальный сайт "Карпат".

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Новый герб "Карпат"

По словам Смалийчука, старый герб со львом никуда не исчезнет. Он на всю жизнь останется главным символом клуба, его истории и достижений.

Поэтому "Карпаты" решили передать его тем, кто больше всего заслуживает им владеть – фанатам. Теперь общественная организация "Ультрас Карпаты" – полноправный владелец прав на клубный герб.

Передача прав на эмблему состоялась на символической локации для львовян – 16-м фанатском секторе легендарного стадиона "Украина" на котором "львы" провели исторические еврокубковые поединки.

Совладелец клуба Олег Смалийчук передал символический герб одному из основателей ультрас Михаилу Мирке.

Вместе с вами, настоящими фанатами, которые всегда будут носить герб на сердце и никогда не "переобуются", вместе с вашим доверием и поддержкой, мы сделаем сильный клуб, которым будем гордиться,

– заявил Смалийчук.

Как рассказал фанат, в течение последних лет активно велись переговоры, чтобы герб закрепить за львовскими болельщиками. Он подчеркнул, что нынешнее руководство клуба разделяет те же ценности, что и сами фанаты.