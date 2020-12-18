Стало известно, где Украина сыграет первые домашние матчи отбора ЧМ-2022
Исполком УАФ утвердил место проведения домашних матчей сборной Украины против Финляндии и Казахстана в отборе на ЧМ-2022.
Национальная команда проведет поединки против этих соперников на "Арене Львов". Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
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Поединок Украина – Финляндия запланирован на 28 марта 2021 года, матч Украина – Казахстан – на 31 марта.
Кроме того, в УАФ надеются, что к этому времени болельщикам разрешат посещать футбольные матчи. Поэтому игра состоится со зрителями на трибунах.
Исполком УАФ на последнем заседании также утвердил Единый календарь спортивно-массовых мероприятий УАФ на 2021 год, Процедурный регламент по аттестации футбольных клубов в новой редакции и Регламент по аттестации футбольных клубов ПФЛ в новой редакции.
Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2022:
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