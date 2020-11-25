Украина получила техническое поражение за матч со Швейцарией
В УЕФА 25 ноября официально вынесли решение по матчу 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина. Поединок не состоялся 17-го ноября, поскольку украинская команда была отправлена на карантин.
Как сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ), сборной Украины по футболу присудили техническое поражение.
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"По итогам рассмотрения дела Апелляционный комитет УЕФА решил признать, что матч Швейцария – Украина не состоялся по вине сборной Украины по футболу, и засчитать ей техническое поражение со счетом 0:3", – говорится в сообщении.
Украинская сторона заявила о несогласии с решением и намерении обжаловать решение в CAS (Спортивном арбитражном суде в Лозанне) после получения полного текста решения.
Что известно об отмене игры
17 ноября матч между Швейцарией и Украиной в Люцерне был отменен из-за вспышки COVID-19 в сборной Украины. Украинскую делегацию отправили на карантин.
Отмене матча предшествовали сразу несколько случаев коронавируса в сборной Украины. Во время паузы на международные матчи в лагере украинской команды положительные тесты сдали десять футболистов:
- Андрей Ярмоленко
- Виктор Коваленко
- Виктор Цыганков
- Сергей Сидорчук
- Дмитрий Резник
- Эдуард Соболь
- Евгений Макаренко
- Руслан Малиновский
- Сергей Кривцов
- Жуниор Мораес
Украинская команда 18 ноября вернулась в Киев чартерным рейсом. По прибытии в Украину футболисты прошли ПЦР-тестирование, которое не выявило больных.
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