Румынский тренер Мирча Луческу официально возглавил киевское "Динамо". Он будет тренировать "Динамо" от сезона 2020/2021.

О том, что Луческу возглавил "Динамо", 23 июля сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Контракт заключен на два года с опцией прологнации еще на год.

Комментарии Суркиса и Луческу

Президент "Динамо" Игорь Суркис пожелал Луческу успехов на тренерском мостике киевлян.

"Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его в тренерскую команду возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи! А всем, чем могу, я ему помогу", – заявил Суркис.

В то же время Мирча Луческу сказал, что соскучился по Украине и хотел вернуться сюда.

"Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с большими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут довольны, так же как и теми результатами, которых я достигну во главе "Динамо". Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими традициями", – сказал Луческу.