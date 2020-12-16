Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Украинской ассоциации футбола (УАФ) против УЕФА и Швейцарской футбольной ассоциации (SFA).

Об этом сообщает официальный сайт CAS. В Лозанне изучат решение УЕФА о присуждении технического поражения сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии (0:3).

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УАФ требует, чтобы решение УЕФА о техническом поражении было отменено, а матч переигран позже, или проведена процедура жеребьевки результата.

Сейчас идут досудебные процедуры, стороны обмениваются письменными представлениями. Состав судей будет назначен в ближайшие дни, а дата рассмотрения дела пока не определена.

Техническое поражение сборной Украины: коротко