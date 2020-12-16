Арбитражный суд в Лозанне официально зарегистрировал апелляцию УАФ против УЕФА: документ
Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Украинской ассоциации футбола (УАФ) против УЕФА и Швейцарской футбольной ассоциации (SFA).
Об этом сообщает официальный сайт CAS. В Лозанне изучат решение УЕФА о присуждении технического поражения сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии (0:3).
Смотрите также Стало известно, почему УЕФА засчитал Украине техническое поражение в матче со Швейцарией
УАФ требует, чтобы решение УЕФА о техническом поражении было отменено, а матч переигран позже, или проведена процедура жеребьевки результата.
Сейчас идут досудебные процедуры, стороны обмениваются письменными представлениями. Состав судей будет назначен в ближайшие дни, а дата рассмотрения дела пока не определена.
Техническое поражение сборной Украины: коротко
- Матч Швейцария – Украина должен был состояться 17 ноября.
- Игру отменили, так как в сборной Украины обнаружили вспышку коронавируса. Швейцарский врач отправил всю команду на карантин.
- Сборная Украины пыталась провести этот матч на следующий день. Украинцы пытались воспользоваться тем фактом, что у них было 13 игроков, у которых тесты на коронавирус были отрицательными. Однако игра так и не состоялась.
- В УЕФА приняли решение засчитать сборной Украины техническое поражение за этот матч.
Поделиться новостью
-
Реал в большинстве разгромил Атлетик и вплотную приблизился к лидерам Ла Лиги: видео16 декабря 2020 , 10:43
-
Украинцы завоевали золото и серебро на чемпионате Европы по спортивной гимнастике11 декабря 2020 , 19:31
-
Михалыч, деньги хоть дадите пацанам: как Суркис подколол Милевского10 декабря 2020 , 13:23