Вскоре должны состояться выборы президента Украинской федерации хоккея. Однако главу правления общественной организации ХК "Сокол-Киев" Алексея Житника не допустили к участию в выборах. Из-за этого в Украинской хоккейной лиге выступили с требованием реорганизовать ХФУ. Угрожают остановкой чемпионата.

Все началось с того, что об участии в выборах президента ФХУ заявил бывший игрок НХЛ и нынешний глава правления общественной организации хоккейного клуба "Сокол-Киев" Алексей Житник.

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После этого на сайте ФХУ вышло заявление, что он не может принять участие в выборах. Там ссылались на устав организации, где указано, что кандидатов должно выдвигать общее собрание обособленных подразделений. Житника никто из них не выдвинул.

Такая ситуация не слишком понравилась Украинской хоккейной лиге. Поэтому там выступили с заявлением о необходимости реформировать ФХУ. Его направили министру молодежи и спорта Вадиму Гутцайту.

"На сегодня в украинском хоккее сложилась беспрецедентная ситуация, когда Федерацией хоккея Украины созданы условия, в которых основные субъекты хоккея – профессиональные хоккейные клубы и детско-юношеские спортивные школы не имеют доступа к участию в деятельности федерации, и в которых нет места развитию хоккея в Украине в целом", – говорится в заявлении на сайте УХЛ.

Поэтому в УХЛ требуют реорганизовать Федерацию хоккея Украины. В качестве примера они приводят примеры Украинской ассоциации футбола и Федерации баскетбола Украины, которые из общественных организаций превратились в общественные союзы.

"ФХУ такую реорганизацию не провела и осталась в формате общественной организации, членами которой являются исключительно физические лица, зачастую не имеющие никакого отношения к хоккею", – уверяют в УХЛ.

Поэтому УХЛ выдвинула свои требования по реорганизации ФХУ

принять на Генеральном конгрессе ФХУ, который пройдет 18 декабря 2020 года решение о реорганизации ФХУ из общественной организации в общественный союз, по примеру УАФ и ФБУ;

провести в областях конференции с участием профессиональных хоккейных клубов и других субъектов хоккея – юридических лиц, создать региональные ассоциации, которые на демократической основе выберут своих руководителей;

принять региональные ассоциации в состав постоянных членов ФХУ – общественного союза;

назначить внеочередной конгресс с участием делегатов от новосозданных региональных ассоциаций и провести выборы президента обновленной ФХУ.

В УХЛ заявили, что если их требования будут проигнорированы, то с 1 января 2021 года они останавливают проведение чемпионата и аннулируют все результаты.

"Потому что профессиональный хоккей не будет более сотрудничать с закрытой структурой, неспособной обеспечить демократическую процедуру выборов и справедливое представительство основных субъектов хоккея Украины в конгрессе ФХУ", – говорится в заявлении.

Добавим, что письмо от УХЛ подписали генеральный директор лиги Сергей Варламов, а также президенты или генеральные директора всех восьми клубов, которые выступают в УХЛ.

Напомним, что выборы президента и Совета Федерации состоятся 18 декабря на Генеральном Конгрессе Федерации хоккея Украины.