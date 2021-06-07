Нож в спину, – Ребров ответил, почему не возглавит сборную Украины пока с ней работает Шевченко

У Сергея Реброва было несколько вариантов продолжения своей тренерской карьеры. Наставник рассказал, почему отверг вариант со сборной Украины.
Ребров не будет портить дружбу
Сергей Ребров прокомментировал информацию о том, что хотел возглавить украинскую сборную. 47-летний специалист дал категорический ответ на такой вопрос. Наставник не строит планов о национальной команде пока ее тренирует Андрей Шевченко.
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Андрей Шевченко – один из моих лучших друзей. Вы можете себе представить, чтобы я с ним так поступил и воткнул ему нож в спину? Как я могу претендовать на это место, пока Шевченко там работает?
– откровенно рассказал тренер.
Ребров добавил, что его мысли и концентрация была исключительно на работе в Ференцвароше. Результаты стали лишь подтверждением слов украинского специалиста. В венгерском клубе Ребров никогда не говорил о том, что планирует заняться работой в сборной Украины: "Другой вопрос, кто не хочет когда-либо возглавить национальную команду? Покажите мне такого тренера!".
- 6 июня наставник официально покинул Ференцварош. Теперь Сергей Станиславович будет работать с Аль-Айном в ОАЭ. Ранее сообщалось, что тренер будет получать в новом клубе около 4 миллионов евро в год. Детали сделки с Аль-Айном пока неизвестны.
- До этого он возглавлял венгерский клуб с 2018 года и трижды приводил команду к чемпионству во внутреннем чемпионате. После успешного сезона украинского специалиста признали лучшим тренером Венгрии.
- Наставник планировал после работы в Венгрии попробовать вернуться в киевское Динамо. Но так быстро стать преемником Мирчи Луческу не удастся. Киевляне продлили соглашение с румынским специалистом. Да и сам Сергей Станиславович нашел себе новый клуб.
- АЕК и Фенербахче интересовались тренером. Также была заинтересованность со стороны Тоттенхэма, за который ранее выступал наставник. В последний год отношения между Ребром и Ференцварошем резко ухудшились. Украинец конфликтовал с менеджером команды.