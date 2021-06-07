Ребров не буде псувати дружби
Сергій Ребров прокоментував інформацію про те, що хотів очолити українську збірну. 47-річний фахівець дав категоричну відповідь на таке запитання. Наставник не будує планів про національну команду поки її тренує Андрій Шевченко.
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Андрій Шевченко – один з моїх найкращих друзів. Ви можете собі уявити, щоб я з ним так вчинив і встромив йому ножа в спину? Як я можу претендувати на це місце, поки Шевченко там працює?,
– відверто розповів тренер.
Ребров додав, що його думки та концентрація була виключно на роботі у Ференцвароші. Результати стали лише підтвердженням слів українського спеціаліста. В угорському клубі Ребров ніколи не говорив про те, що планує зайнятись роботою у збірній України: "Інше питання, хто не хоче коли-небудь очолити національну команду? Покажіть мені такого тренера!".
- 6 червня наставник офіційно покинув Ференцварош. Тепер Сергій Станіславович працюватиме із Аль-Айном в ОАЕ. Раніше повідомлялось, що тренер отримуватиме у новому клубі близько 4 мільйонів євро на рік. Деталі угоди з Аль-Айном наразі невідомі.
- До цього Ребров очолював угорський клуб із 2018 року та тричі приводив команду до чемпіонства у внутрішньому чемпіонаті. Після успішного сезону українського спеціаліста визнали найкращим тренером Угорщини.
- Наставник планував після роботи в Угорщині спробувати повернутись у київське Динамо. Але так швидко стати наступником Мірчі Луческу не вдасться. Кияни продовжили угоду з румунським спеціалістом. Та й сам Сергій Станіславович знайшов собі новий клуб.
- АЕК та Фенербахче цікавились тренером. Також була зацікавленість зі сторони Тоттенхема, за який раніше виступав наставник. В останній рік стосунки між Ребром та Ференцварошем різко погіршились. Українець мав конфлікт із менеджером команди.