Ребров не буде псувати дружби

Сергій Ребров прокоментував інформацію про те, що хотів очолити українську збірну. 47-річний фахівець дав категоричну відповідь на таке запитання. Наставник не будує планів про національну команду поки її тренує Андрій Шевченко.

Читайте також Шевченко буде експериментувати зі складом у матчі Україна – Кіпр

Андрій Шевченко – один з моїх найкращих друзів. Ви можете собі уявити, щоб я з ним так вчинив і встромив йому ножа в спину? Як я можу претендувати на це місце, поки Шевченко там працює?,

– відверто розповів тренер.

Ребров додав, що його думки та концентрація була виключно на роботі у Ференцвароші. Результати стали лише підтвердженням слів українського спеціаліста. В угорському клубі Ребров ніколи не говорив про те, що планує зайнятись роботою у збірній України: "Інше питання, хто не хоче коли-небудь очолити національну команду? Покажіть мені такого тренера!".