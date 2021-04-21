Ференцварош оформил чемпионство за три тура до окончания чемпионата. Команда на своем поле обыграла Уйпешт и стала недосягаемой для конкурентов.

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После 30 туров команда набрала 69 очков. В целом Ференцварош одержал 20 побед, еще девять раз сыграл вничью. Единственное поражение "Фраде" в чемпионате нанес аутсайдер турнира ДВТК.

Для Ференцвароша это третье подряд чемпионство в Венгрии. И все эти три года командой руководит украинец Сергей Ребров. Вместе с ним в сезоне 2021/2021 чемпионские титулы завоевали игроки сборной Украины Игорь Харатин и Александр Зубков.

"Три чемпионских титула подряд – это невероятно! Я очень горжусь своей причастностью к этому результату. Кроме чемпионского титула, важным моментом было то, что мы смогли добиться успеха и на международном уровне. Самым же большим изменением является то, что футболисты нашей команды полностью понимают игру и стратегию, которые я им предлагаю. Думаю, второе и третье чемпионство мы добыли именно благодаря этому фактору", – заявил Ребров после матча.