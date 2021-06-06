Детали соглашения между Ребровым и Аль-Айном не сообщаются.

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До этого СМИ писали, что клуб из ОАЭ готов предложить Реброву контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год. При этом срок соглашения может быть лишь один сезон. А после этого Ребров может вновь возглавить киевское Динамо (правда главный наставник киевлян Мирча Луческу продлил контракт с клубом до лета 2023 года).

Перед тем интерес к Реброву приписывали турецкому Фенербахче. А агент Реброва заявлял о заинтересованности со стороны английского клуба.

Напомним, Ребров покинул венгерский Ференцварош после трех лет в клубе. За это время он трижды привел команду к чемпионству, а также вывел в групповой этап Лиги Европы и групповой этап Лиги чемпионов.