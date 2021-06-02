Мистер остается в Киеве

Президент киевского Динамо Игорь Суркис и главный тренер команды Мирча Луческу ударили по рукам. Стороны согласовали опцию продления контракта с румынским наставником к лету 2023 года.

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Суркис и Луческу посетили финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы. Во время совместных поездок стороны обсудили будущие планы и цели команды на следующий сезон.

Мы полностью доверяем Мистеру и его стратегии развития. Мирча Луческу не только тренер-победитель, он является специалистом, который развивает игроков и помогает меняться нашему клубу. Надеюсь, что в ближайшие два года – это только начало новой, победной страницы в истории Динамо, и мы очень рады, что Луческу будет частью этого путь

– сказал Суркис.

В прошлом году румынский тренер подписал с киевлянами контракт по системе 2+1. В первом же сезоне Мирча выиграл с "бело-синими" три трофея – Кубок и Суперкубок Украины и чемпионский титул УПЛ.

На посту тренера Динамо специалист провел 43 во всех турнирах. Киевляне не только классно выступили на внутренней арене, но и дали достойный бой в еврокубках. Команда вернулась в Лигу чемпионов, вышла в 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии победный путь подопечных Луческу остановил испанский Вильярреал, который впоследствии стал победителем европейского турнира.