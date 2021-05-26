Реброва в АЕКе не будет

АЕК был одним из претендентов на Сергея Реброва. Греческий клуб даже пытался заманить украинского тренера высокой зарплатой в размере одного миллиона евро.

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Руководство греческого клуба дало Реброву время до 26 мая, чтобы тот окончательно определился со своим будущим. Однако помехой трансферу стал сам Сергей Станиславович. Он долго не мог принять решение, что не понравилось грекам. Поэтому управляющие клубом отказались от кандидатуры 46-летнего украинца.

АЕК уже даже нашел нового тренера. Им стал сербский специалист Владан Милоевич, работавший в Аль-Ахле (Саудовская Аравия). Стороны уже провели переговоры и ударили по рукам. Тренер подпишет контракт на 2 года, официальное представление наставника должно состояться 26 мая.

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