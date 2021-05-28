"Шпоры" ожидают решения Маурисио Почеттино, который может и остаться в ПСЖ, несмотря на слухи о его уходе в Реал. Кроме того, Тоттенхэм рассматривает альтернативные решения.
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Тоттенхэму была предложена кандидатура украинца Сергея Реброва, главного тренера Ференцвароша, который вернул команду в Лигу чемпионов через 25 лет.
На данный момент "шпор" тренирует 29-летний Райан Мейсон. Лондонцы финишировали седьмыми в АПЛ и не смогли квалифицироваться в еврокубки.
Ребров играл за Тоттенхэм
- Сергей Ребров выступал за Тоттенхэм с 2000 по 2004 год. Он провел за лондонский клуб 59 матчей, в которых забил десять голов.
- После завершения игровой карьеры украинец стал на тренерскую стезю. Он возглавлял Динамо и Аль-Ахли.