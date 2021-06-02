Планы Реброва

Сергей Ребров не будет дорабатывать контракт с Ференцварошем. Его соглашение рассчитано еще на один год. 46-летний наставник возглавит клуб Аль-Айн из ОАЭ.

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В новом клубе украинский специалист может существенно пополнить свой бюджет. Руководство команды из ОАЭ предлагает Реброву зарплату в 4 миллиона евро в год.

Правда, ранее сообщалось, что Аль-Айн хочет подписать контракт с Сергеем Станиславовичем на 3 года. Но наставник хочет уже в 2022 году вернуться к рулю киевского Динамо. Контракт Мирчи Луческу с киевлянами рассчитан до конца июня 2022 года. Румынский специалист успешно начал работу в столице Украины. Динамо одержало три титула – Суперкубок Украины, Кубок и победу в чемпионате страны.

Ранее греческий АЕК тоже предлагал специалисту соглашение с хорошей зарплатой, которая составляла один миллион евро. Греческий клуб придумал забавную отмазку сорванного назначения. Якобы помехой переходу стал сам Сергей Станиславович. Он долго не мог принять решение, что не понравилось грекам. Поэтому управляющие клубом отказались от кандидатуры 46-летнего украинца и уже даже нашли нового тренера.

Ребров имеет конфликт с Ференцварошем