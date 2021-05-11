Наставник привел Ференцварош к третьему подряд чемпионскому титулу, а также участвовал с командой в групповом этапе Лиги чемпионов.

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"Для меня самым важным всегда было работать не только с 11 игроками, которые будут играть в предстоящем матче, но и со всеми, кто работает на тренировках команды. Сначала мало кто верил, что Ференцварош сможет попасть в Лигу чемпионов. Однако игроки не смотрели на соперника, они были готовы к любому сопернику", – заявил Ребров.

Карьера Реброва в Ференцвароше

Бывший тренер Динамо возглавил Ференцварош летом 2018 года. За три сезона, клуб под руководством Реброва трижды подряд становился чемпионом Венгрии, а также играл в группе Лиги Европы 2019/2020 и Лиги чемпионов 2020/2021.