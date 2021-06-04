Стороны расторгли контракт
Ференцварош объявил об уходе Сергея Реброва с поста главного тренера. Стороны расторгли контракт, ведь соглашение действовало до 30 июня 2022 года.
К теме Динамо, сборная Украины или Тоттенхэм: кого будет тренировать Ребров после Ференцвароша
47-летний специалист возглавлял венгерскую команду с лета 2018 года.
Под его руководством "Фради" трижды становились чемпионами Венгрии. Ребров впервые за долгое время вывел Ференцварош в еврокубки. Сначала клуб играл в группе Лиги Европы.
Впоследствии Ференцварош впервые за 25 лет играл на групповом этапе Лиги чемпионов, где команда заняла последнее место.
- Пока не известно, где продолжит карьеру Ребров. Тренера, который дважды приводил Динамо к чемпионству в Украине, связывали с греческим клубом АЕК.
- Зато украинский журналист Игорь Цыганик сообщал, что Ребров ведет переговоры с турецким Фенербахче.
- Также сообщалось, что Ребров интересен лондонскому Тоттенхэму и клубу Аль-Айн из ОАЭ.