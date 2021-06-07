Ребров не будет портить дружбу

Сергей Ребров прокомментировал информацию о том, что хотел возглавить украинскую сборную. 47-летний специалист дал категорический ответ на такой вопрос. Наставник не строит планов о национальной команде пока ее тренирует Андрей Шевченко.

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Андрей Шевченко – один из моих лучших друзей. Вы можете себе представить, чтобы я с ним так поступил и воткнул ему нож в спину? Как я могу претендовать на это место, пока Шевченко там работает?

– откровенно рассказал тренер.

Ребров добавил, что его мысли и концентрация была исключительно на работе в Ференцвароше. Результаты стали лишь подтверждением слов украинского специалиста. В венгерском клубе Ребров никогда не говорил о том, что планирует заняться работой в сборной Украины: "Другой вопрос, кто не хочет когда-либо возглавить национальную команду? Покажите мне такого тренера!".