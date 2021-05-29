Потери Украины на Евро-2020, Аллегри возглавил Ювентус: новости спорта 28 мая

В пятницу, 28 мая, произошло немало событий в мире спорта. О главных читайте в дайджесте Спорт24.

Коноплянка и Коваленко официально пропустят Евро-2020

Сборная Украины потерпела еще две кадровые потери перед чемпионатом Европы-2020. Виктор Коваленко и Евгений Коноплянка не успели восстановиться от травм.

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У обоих игроков одинаковое повреждение – надрыв задней поверхности бедра, из-за которого парни не успевают восстановиться до начала финального турнира. Оба игрока уже покинули расположение национальной команды.

Кадровые проблемы сборной Украины

Коваленко и Коноплянка стали четвертым и пятым украинскими футболистами, которые пропустят чемпионат Европы из-за травмы. Также сборной не помогут сразу два футболиста Шахтера – нападающий Жуниор Мораес и защитник Валерий Бондарь. Оба получили травмы. Также Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на полузащитника Динамо Виталия Буяльского. У игрока трещина в ступне.

Сейчас команда Андрея Николаевича активно готовится к чемпионату Европы. Сборная уже провела спарринг против Бахрейна, который завершился сенсационной ничьей 1:1. Наших парней ждут еще два контрольных спарринга – против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня). Поединки пройдут в Днепре и Харькове соответственно.

Массимилиано Аллегри снова возглавил Ювентус

Итальянский Ювентус не долго был без главного тренера. Через несколько часов после того, как Андреа Пирло был отправлен в отставку, туринский клуб объявил о назначении Массимилиано Аллегри.

Это второй раз Аллегри становится главным тренером Ювентуса. После увольнения из туринского клуба в 2019 году он нигде не работал.

На сколько рассчитан контракт Аллегри с Ювентусом – не сообщается. Перед тем СМИ писали о соглашении на четыре года.

Узбекистан U-21 одолел Украину и выиграл турнир имени Лобановского

28 мая молодежная сборная Украины уступила Узбекистану и проиграла турнир имени Валерия Лобановского в Киеве.

Узбекистан забил по голу в каждом из таймов. Отметим, что в середине второго тайма гости остались в меньшинстве, но команда Руслана Ротаня не воспользовалась численным большинством.

Украина U-21 завершила товарищеский турнир на последнем месте. Победителем Турнира Лобановского-2021 стала сборная Узбекистана.

Олег Омельчук – чемпион Европы по стрельбе

На чемпионате Европы по пулевой стрельбе сборная Украины завоевала еще две награды. Олег Омельчук завоевал золотую награду, а Виктор Банькин стал бронзовым призером.

Украинцы соревновались в финале в упражнении МП-6 (стрельбе из произвольного пистолета на 50 метров).