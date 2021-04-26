Об этом с 99 процентной вероятностью заявил ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов.
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Как Бондарь получил травму
Случилось это в поединке 23 тура УПЛ с Александрией (0:2).
22-летний защитник столкнулся с игроком Александрии Евгением Шасталом. На 20-й минуте в игровом эпизоде Шастал упал на левую ногу Бондаря, после чего тот покинул поле на носилках.
Травма Валерия Бондаря в матче с Александрией / Фото: ФК Шахтер