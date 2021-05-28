Украина U-21 – Узбекистан U-21 0:2
Голы: Жалолиддинов, 41, Норчаев, 63
Удаление: Хамиджонов, 67 (Узбекистан)
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Узбекистан забил по голу в каждом из таймов. Отметим, что в середине второго тайма гости остались в меньшинстве, но команда Руслана Ротаня не воспользовалась численным большинством.
Это второе поражение украинской молодежки на турнире памяти Лобановского. Ранее сине-желтые проиграли Азербайджану (0:1).