Еще одна потеря для Украины

Полузащитник Аталанты Виктор Коваленко был включен в расширенный список футболистов сборной Украины на Евро-2020. К сожалению, футболист не сможет помочь команде Андрея Шевченко.

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Футболист прибыл в Киев, где сделал МРТ. Врачебный вердикт был печальным – частичный разрыв задней поверхности бедра. Игрок лишь 15 июня сможет приступить к тренировкам. Эту информацию подтвердил и сам Коваленко.

Коваленко 1 февраля 2021 года подписал контракт с Аталантой, где выступает его земляк Руслан Малиновский. Полузащитник успел дебютировать за клуб из Бергамо в матче против Вероны (2:0). Украинец заменил Малиновского и провел на футбольном поле всего три минуты.

Финиш сезона в Серии А Виктор пропустил как раз из-за травмы.

Коваленко стал четвертым украинским футболистом, который пропустит чемпионат Европы из-за повреждения. Сборной не помогут сразу два футболиста Шахтера – нападающий Жуниор Мораес и защитник Валерий Бондарь. Оба получили травмы. Также Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на полузащитника Динамо Виталия Буяльского. У игрока трещина в ступне.

Сейчас команда Андрея Николаевича активно готовится к чемпионату Европы. Сборная уже провела спарринг против Бахрейна, который завершился сенсационной ничьей 1:1. Наших ребят ждут еще два контрольных спарринга – против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня). Поединки состоятся в Днепре и Харькове соответственно.